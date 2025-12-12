search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.12.2025 09:10

Βρισιές και απειλές κατά του Αγγελούδη

12.12.2025 09:10
Απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου κατήγγειλε πως δέχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Ως αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων ταυτοποιήθηκε ένας 42χρονος από περιοχή της Ημαθίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Είχε προηγηθεί σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την οποία προκάλεσε καταγγελία του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα είχε κατέθεσε ο Αγγελούδης, τα συγκεκριμένα μηνύματα αναρτήθηκαν στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έπειτα από ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση αστυνομίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

