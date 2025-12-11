search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 17:48
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.12.2025 16:44

Η Συρεγγέλα δυσφόρησε περισσότερο κι από τον… Φραπέ

11.12.2025 16:44
MARIA-SYREGGELA

Αλγεινή εντύπωση, αν και δεν περίμενε κανείς κάτι άλλο, έκαναν οι μορφασμοί με τους οποίους η αντιπρόεδρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρία Συρεγγέλα αντιμετώπιζε κάποιες ερωτήσεις ή την επιμονή βουλευτών μελών της επιτροπής να πιέζουν τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ ή Τζιτζή) για απαντήσεις επί του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων.

Η βουλευτής της ΝΔ έδειχνε να δυσφορεί περισσότερο και από τον Ξυλούρη, να ξεφυσά, να χαμογελά ειρωνικά και να δείχνει ανυπομονησία σαν να κάνει αγγαρεία στην επιτροπή.

Δεν έλειψαν μάλιστα και κόντρες της με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενδεικτικά:

  • Μ. Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου! Απαγορεύται το βίντεο μέσα στην εξεταστική επιτροπή!
  • Ζ. Κωνσταντοπούλου: Από που απαγορεύεται;

Θα περίμενε πάντως κανείς να έχουν αντιληφθεί οι βουλευτές της ΝΔ ότι οφείλουν να είναι προσεκτικοί όταν χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις.

1 / 3