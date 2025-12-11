Το μουστάκι του «Φραπέ» και το …καλσόν – «Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κατάσταση λίγο έλειψε να εκτροχιαστεί κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη ή «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ειρωνεύεται τη Μαρία Συρεγγέλα, προκαλώντας νέο γύρο αντιπράθεσης.
Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο, δεν σας ακούω
Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, να κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;
Κώστας Μπάρκας: Δεν ξέρω κρητικά κύριε, δεν σας καταλαβαίνω
Γιώργος Ξυλούρης: Να κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις εσύ;
Μ. Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν… Είστε εμπλεκόμενη
Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα
Στον καυγά παρενέβη ο Μακάριος Λαζαρίδης που εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση στη Μαρία Συρεγγέλα.
Μακάριος Λαζαρίδης: Σεξιστική δεν είναι μόνον μια επίθεση από άντρα σε γυναίκα αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος
Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία εσείς
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό
Μακάριος Λαζαρίδης: Ήταν άθλια και σεξιστική επίθεση
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό
Κώστας Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε τη φράση
Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί; Να τοποθετηθεί αλλιώς ταυτίζεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου
Μιλένα Αποστολάκη: Θα ενημερωθώ και θα τοποθετηθώ
Τα … γαλλικά έδιναν και έπαιρναν στην εξεταστική επιτροπή κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Μουλκιώτη σχετικά με την Παρασκευή Τυχεροπούλου
Γιώργος Ξυλούρης: Έκαναν εγώ καμία μαλ@@κία; Την απείλησα;
Γιώργος Μουλκιώτης: Είχατε πολλά πάρε –δώσε
Γιώργος Ξυλούρης: Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…
Κι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε διαλόγους της δικογραφίας, επαναλαμβάνοντας ύβρεις.
Γιώργος Μουλκιώτης: Πουσ@@τη άνδρα
Γιώργος Ξυλούρης: Όχι τέτοιες εκφράσεις…
