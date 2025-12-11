search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 17:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

11.12.2025 16:42

Το μουστάκι του «Φραπέ» και το …καλσόν – «Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…»

11.12.2025 16:42
eksetastiki-frapes-234324

Η κατάσταση λίγο έλειψε να εκτροχιαστεί κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη ή «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ειρωνεύεται τη Μαρία Συρεγγέλα, προκαλώντας νέο γύρο αντιπράθεσης. 

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο, δεν σας ακούω 

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, να κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω; 

Κώστας Μπάρκας: Δεν ξέρω κρητικά κύριε, δεν σας καταλαβαίνω

Γιώργος Ξυλούρης: Να κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις εσύ;

Μ. Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν… Είστε εμπλεκόμενη

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα

Στον καυγά παρενέβη ο Μακάριος Λαζαρίδης που εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση στη Μαρία Συρεγγέλα. 

Μακάριος Λαζαρίδης: Σεξιστική δεν είναι μόνον μια επίθεση από άντρα σε γυναίκα αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία εσείς 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό 

Μακάριος Λαζαρίδης: Ήταν άθλια και σεξιστική επίθεση 

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό 

Κώστας Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε τη φράση 

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί; Να τοποθετηθεί αλλιώς ταυτίζεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ενημερωθώ και θα τοποθετηθώ 

Τα νέα.. γαλλικά 

Τα … γαλλικά έδιναν και έπαιρναν στην εξεταστική επιτροπή κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Μουλκιώτη σχετικά με την Παρασκευή Τυχεροπούλου

Γιώργος Ξυλούρης: Έκαναν εγώ καμία μαλ@@κία; Την απείλησα;

Γιώργος Μουλκιώτης: Είχατε πολλά πάρε –δώσε

Γιώργος Ξυλούρης: Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…

Κι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε διαλόγους της δικογραφίας, επαναλαμβάνοντας ύβρεις.

Γιώργος Μουλκιώτης: Πουσ@@τη άνδρα

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι τέτοιες εκφράσεις…

Διαβάστε επίσης

Eurogroup: Αμφίρροπη μάχη Πιερρακάκη – φαν Πέτεγκεμ με πολλές «ουρές» για την Ευρωζώνη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Nέας Δημοκρατίας σε νευρική κρίση και το Μέγαρο Μαξίμου σε διαρκή αγωνία υπό το φόβο ατυχήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία

agrotes kinhtopoiseis 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση στη Νίκαια το Σάββατο

frapes_5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος με τον Φραπέ που έγινε… Τζιτζής – Θρίλερ με αίτημα σύλληψης, «θα της στρίψω το λαρύγγι» (Live/Video)

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

FRAPES_EXETASTIKI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φραπές στην Εξεταστική: Ειρωνείες, αμηχανία, απόγνωση, βλέμμα στο προεδρείο και σιωπή που δεν έμεινε και τόσο… σιωπηλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 17:43
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία

agrotes kinhtopoiseis 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση στη Νίκαια το Σάββατο

frapes_5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος με τον Φραπέ που έγινε… Τζιτζής – Θρίλερ με αίτημα σύλληψης, «θα της στρίψω το λαρύγγι» (Live/Video)

1 / 3