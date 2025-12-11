Το μουστάκι του «Φραπέ» και το …καλσόν – «Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…»

Η κατάσταση λίγο έλειψε να εκτροχιαστεί κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη ή «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ειρωνεύεται τη Μαρία Συρεγγέλα, προκαλώντας νέο γύρο αντιπράθεσης.

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο, δεν σας ακούω

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, να κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν ξέρω κρητικά κύριε, δεν σας καταλαβαίνω

Γιώργος Ξυλούρης: Να κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις εσύ;

Μ. Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν… Είστε εμπλεκόμενη

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα

Στον καυγά παρενέβη ο Μακάριος Λαζαρίδης που εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση στη Μαρία Συρεγγέλα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Σεξιστική δεν είναι μόνον μια επίθεση από άντρα σε γυναίκα αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία εσείς

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό

Μακάριος Λαζαρίδης: Ήταν άθλια και σεξιστική επίθεση

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό

Κώστας Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε τη φράση

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί; Να τοποθετηθεί αλλιώς ταυτίζεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ενημερωθώ και θα τοποθετηθώ

Τα νέα.. γαλλικά

Τα … γαλλικά έδιναν και έπαιρναν στην εξεταστική επιτροπή κατά την εξέταση του μάρτυρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Μουλκιώτη σχετικά με την Παρασκευή Τυχεροπούλου

Γιώργος Ξυλούρης: Έκαναν εγώ καμία μαλ@@κία; Την απείλησα;

Γιώργος Μουλκιώτης: Είχατε πολλά πάρε –δώσε

Γιώργος Ξυλούρης: Μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…

Κι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε διαλόγους της δικογραφίας, επαναλαμβάνοντας ύβρεις.

Γιώργος Μουλκιώτης: Πουσ@@τη άνδρα

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι τέτοιες εκφράσεις…

