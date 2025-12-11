search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 16:00
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.12.2025 14:50

Μανία με πολυτελή αυτοκίνητα έχει και η οικογένεια «Φραπέ»: Ο ίδιος με τζάγκουαρ, ο γιος με πόρσε που του την αγόρασε ο ίδιος

Εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ – όχι με την καλή έννοια το «εκπληκτικά», μάλλον με την εξωφρενική, την ώρα που οι αγρότες είναι στα μπλόκα.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης παραδέχθηκε όχι μόνο ότι ο ίδιος έχει στην κατοχή του ακριβά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία παλιά τζάγκουαρ την οποία αγόρασε με 1.000 ευρώ, αλλά και ότι ο γιος του, δημοτικός σύμβουλος στα Ανώγεια, διαθέτει… Porsche (πόρσε).

Ερωτηθείς σχετικά από τον βουλευτή του ΚΙΔΗ Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο Ξυλούρης επικαλέστηκε τα… προσωπικά δεδομένα του γιου του και έτσι απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία – για το πώς αποκτήθηκε δηλαδή το πολυτελές αυτοκίνητο και άλλα στοιχεία.

Δεχόμενος, ωστόσο, ασφυκτική πίεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι ο γιος του είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ότι την Porsche του την αγόρασε αυτός το 2019, στη συνέχεια είπε ότι το πήρε το 2021 και ότι το αυτοκίνητο κόστιζε 45.000 ευρώ.

Έτσι μετά το ζευγάρι Μαγειρία – Σεμερτζίδου, άλλη μία οικογένεια γαλάζιων στελεχών δείχνει αδυναμία στα πανάκριβα αυτοκίνητα, σύμβολα «κοινωνικής επιτυχίας», αν όχι και «υπεροχής» στη σκέψη των κατόχων τους.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

Νέα «πυρά» Κατσανιώτη για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – «Το κράτος των Αθηνών δεν καταλαβαίνει τους αγρότες»

