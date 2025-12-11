search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 13:22

Νέα «πυρά» Κατσανιώτη για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – «Το κράτος των Αθηνών δεν καταλαβαίνει τους αγρότες»

Αν η συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ είχε σκοπό να λειτουργήσει πυροσβεστικά, η στάση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη δείχνει ότι μάλλον δεν πέτυχε και πολλά.

Αντιθέτως, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο βουλευτής της ΝΔ επέμεινε στις επιφυλάξεις που έχει από καιρό εκφράσει σχετικά με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι «έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου από την πρώτη στιγμή, ούτως ή άλλως η ΑΑΔΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει μάθει να εισπράττει χρήματα, όχι να αποδίδει χρήματα» και προσθέτοντας ότι «δεν νομίζω ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές μπορούν να λειτουργήσουν ως εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κράτους για να ξεπερνάμε την γραφειοκρατία».

Παράλληλα, άσκησε γενικότερη κριτική για τη στάση προς τους αγρότες, λέγοντας ότι «το κράτος των Αθηνών γενικά δυσκολεύεται να καταλάβει τους αγρότες και δυσκολεύεται να τους καταλάβει γιατί θεωρεί ότι οι αγρότες παίρνουν πολλές επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι Έλληνες αγρότες είναι οι επιδοτήσεις που δικαιούνται και δουλειά του κράτους είναι να τις διανέμει σωστά και σε κατευθύνσεις που θα δημιουργούν υπεραξία».

