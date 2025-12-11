search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 14:03

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

11.12.2025 14:03
iliopoulos_1112_1920-1080_new

Η πιο θεαματική στιγμή κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, ήταν όταν ο τελευταίος αναφέρθηκε εκτενώς στις απειλές που είχε εκτοξεύσει ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής για την Παρασκευή Τυχεροπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και για τη δολοφονία της.

Σε εκείνη τη συνομιλία, ο επονομαζόμενος «Φραπές» φέρεται να λέει ότι αν σκότωνε την Τυχεροπούλου θα πλήρωνε 50.000 ευρώ σε δικηγόρους και θα κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Ηλιόπουλος παραξενεύτηκε που ο Ξυλούρης είπε ότι σέβεται την εξεταστική, ενώ στην πραγματικότητα απαντούσε σε ό,τι ήθελε ο ίδιος.

Και του σχολίασε με βιτριολικό τρόπο «δηλαδή αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 τώρα;»!

Διαβάστε επίσης:

Νέα «πυρά» Κατσανιώτη για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – «Το κράτος των Αθηνών δεν καταλαβαίνει τους αγρότες»

«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Με…κηδειόχαρτο πήγε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

texniti-noimosini-new
ΥΓΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις εφήβους ζητάει ψυχολογική υποστήριξη από chatbots με AI- Δίνουν επικίνδυνες οδηγίες στα παιδιά προειδοποιούν οι ειδικοί

igoumenitsa agrotes 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Έφτασαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας – Διπλό μπλόκο της αστυνομίας στην είσοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:47
pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβέβαιη η μάχη για την προεδρία του Eurogroup, με τον Κ. Πιερρακάκη να διεκδικεί κρίσιμες συμμαχίες στις Βρυξέλλες

time 2025 ai 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

TIME: Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2025

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»: Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

1 / 3