Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

Η πιο θεαματική στιγμή κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, ήταν όταν ο τελευταίος αναφέρθηκε εκτενώς στις απειλές που είχε εκτοξεύσει ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής για την Παρασκευή Τυχεροπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και για τη δολοφονία της.

Σε εκείνη τη συνομιλία, ο επονομαζόμενος «Φραπές» φέρεται να λέει ότι αν σκότωνε την Τυχεροπούλου θα πλήρωνε 50.000 ευρώ σε δικηγόρους και θα κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Ηλιόπουλος παραξενεύτηκε που ο Ξυλούρης είπε ότι σέβεται την εξεταστική, ενώ στην πραγματικότητα απαντούσε σε ό,τι ήθελε ο ίδιος.

Και του σχολίασε με βιτριολικό τρόπο «δηλαδή αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 τώρα;»!

