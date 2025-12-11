Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πιο θεαματική στιγμή κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, ήταν όταν ο τελευταίος αναφέρθηκε εκτενώς στις απειλές που είχε εκτοξεύσει ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής για την Παρασκευή Τυχεροπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και για τη δολοφονία της.
Σε εκείνη τη συνομιλία, ο επονομαζόμενος «Φραπές» φέρεται να λέει ότι αν σκότωνε την Τυχεροπούλου θα πλήρωνε 50.000 ευρώ σε δικηγόρους και θα κυκλοφορούσε ελεύθερος.
Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Ηλιόπουλος παραξενεύτηκε που ο Ξυλούρης είπε ότι σέβεται την εξεταστική, ενώ στην πραγματικότητα απαντούσε σε ό,τι ήθελε ο ίδιος.
Και του σχολίασε με βιτριολικό τρόπο «δηλαδή αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 τώρα;»!
Διαβάστε επίσης:
Νέα «πυρά» Κατσανιώτη για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – «Το κράτος των Αθηνών δεν καταλαβαίνει τους αγρότες»
«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Με…κηδειόχαρτο πήγε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.