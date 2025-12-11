«Οκτώ πρέσβεις, ένας στόχος», η ανάρτησηκαι η φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Οι πρέσβεις από τη Βρετανία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία συναντήθηκαν την περασμένη Δευτέρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Orange the World του ΟΗΕ και η παρουσία τους είχε σαφή στόχο: Να υποστηρίξει δημόσια την παγκόσμια εκστρατεία κατά της έμφυλης βίας και να ενισχύσει την ανάγκη για συλλογική, διεθνή δράση.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ατζέντα της στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και των 8 διπλωματών ήταν να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, αλλά και να συζητήσουν τον ρόλο που μπορούμε όλοι να διαδραματίσουν στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτηση της στα social media ανέβασε φωτογραφίες από τη συνάντηση των «8» και έστειλε το δικό της μήνυμα γράφοντας «Οκτώ πρέσβεις. Ενας στόχος».

Η επιλογή του πορτοκαλί χρώματος

Η επιλογή του χρώματος στη συνάντηση των αντιπροσώπων δεν ήταν τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο χρώμα κάνει την εμφάνισή του κάθε χρόνο, μέσα από την εκστρατεία Orange the World του ΟΗΕ, η κοινωνία ενώνεται σε ένα κοινό μήνυμα: Καμία μορφή βίας δεν είναι αόρατη. Η συνήθεια καθιερώθηκε μέσα από την εκστρατεία UNiTE to End Violence against Women του ΟΗΕ.

Eight Ambassadors. One goal.



Yesterday, Ambassadors from 🇬🇧 🇸🇪 🇦🇺 🇫🇷 🇮🇪 🇨🇦 🇺🇸 🇳🇱 met in Athens for a roundtable discussion to share best practices and understand the role we can all play in ending violence against women and girls.

We stand together to advance prevention,… pic.twitter.com/Z7ed3MVd44 December 9, 2025

Κάθε 25 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, κοινοτικά και κυβερνητικά κτίρια, μνημεία και δημόσιοι χώροι «ντύνονται» πορτοκαλί, προσκαλώντας την κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα και αποφασιστική.

Οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Σουηδίας, Ιρλανδίας, Αυστραλίας, Γαλλίας και της Ολλανδίας, Kimberly Guilfoyle, Matthew Lodge, Anna‑Karine Asselin, Håkan Emsgård, Ciara O’ Floinn, Alison Duncan, Laurence Auer και Barbara van Hellemond, αντίστοιχα.

Η εκστρατεία των 16 ημερών ακτιβισμού κατά της έμφυλης βίας ξεκινά κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Από το 2008, το πορτοκαλί έχει υιοθετηθεί ως επίσημο χρώμα της καμπάνιας.

Από κοινοτικά κτίρια και μνημεία μέχρι φορέματα, κορδέλες, γραβάτες, παπιγιόν, λουλούδια και μαντίλια, το πορτοκαλί γίνεται συλλογική δήλωση: Κάθε δράση και κάθε αντικείμενο που «ντύνεται» πορτοκαλί γίνεται ένα μικρό αλλά ισχυρό σύμβολο αντίστασης.

