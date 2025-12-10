search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.12.2025 09:25

Βιβλίο Τσίπρα: Την Τρίτη η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

10.12.2025 09:25
tsipras alexis milaei

Μετά την Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» και στην Πάτρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στην Πάτρα την ερχόμενη Τρίτη (16.12.25) για να παρουσιάσει το βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Gutenberg».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Royal Patras, Ακτή Δυμαίων 53. 

Δεν έγινε γνωτό εάν ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει… εξώστες

