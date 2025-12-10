Βιβλίο Τσίπρα: Την Τρίτη η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά την Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» και στην Πάτρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στην Πάτρα την ερχόμενη Τρίτη (16.12.25) για να παρουσιάσει το βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Gutenberg».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Royal Patras, Ακτή Δυμαίων 53.
Δεν έγινε γνωτό εάν ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει… εξώστες
Διαβάστε επίσης
«Τα πήρε στο κρανίο» ο Βελόπουλος με Καραμανλή – Βενιζέλο
Συνεδρίαση για υπαρξιακές ανησυχίες ή αποχαιρετιστήρια σύναξη;
Νέο καρφί Καμμένου για Σαμαρά: «Γιατί με κοιτάει, ξέρει αυτός»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.