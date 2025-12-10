search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:05
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.12.2025 06:05

Συνεδρίαση για υπαρξιακές ανησυχίες ή αποχαιρετιστήρια σύναξη;

10.12.2025 06:05
Για κάποιο, μάλλον ανεξήγητο λόγο με την κοινή λογική, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να συγκαλέσει για σήμερα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ερώτημα είναι τι νόημα έχει μία τέτοια συνεδρίαση. Οι βουλευτές κάνουν ό,τι κάνουν στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, αλλά μία συνεδρίαση για συνολική κουβέντα τι εξυπηρετεί; Οι περισσότεροι από τους μισούς δεν νιώθουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του νέου κόμματος Τσίπρα. Άρα, πολιτική κουβέντα δεν μπορεί να γίνει.

Εκτός κι αν πει ο καθένας και η καθεμιά τις υπαρξιακές αναζητήσεις για την επόμενη μέρα ή απλά θέλουν να μαζευτούν για τελευταία φορά όλοι μαζί…

Υπάρχει και το σενάριο να το κάνουν… Κούγκι, ο Πολάκης και άλλοι που εξοργίζονται με αυτή την κατάσταση…

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 08:56
