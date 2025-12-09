search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 22:32
09.12.2025 21:03

Αθήνα σε Φιντάν: Η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα

09.12.2025 21:03
Την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν για δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό δήλωσε πως «Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Αν. Μεσόγειο, Συνεχίζουμε τα βήματα μας με αποφασιστικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να  βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Αν.Μεσόγειο θέλουμε να δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας» είπε ο Φιντάν.

«Διατηρούμε τη βούληση της διατήρησης της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», πρόσθεσε. 

Η απάντηση της Αθήνας

Διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως η «οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών», συνεχίζουν.

Τέλος υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης δεν υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, «η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».

