10.12.2025 07:58

«Τα πήρε στο κρανίο» ο Βελόπουλος με Καραμανλή – Βενιζέλο

10.12.2025 07:58
velopoulos-vouli

Λάβρος κατά του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τα όσα είπαν οι δύο πολιτικοί για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στη χώρα στην εκδήλωση για τα 15χρονα της εφημερίδας «Δημοκρατία».

«Η ετερόκλητη μάζωξη πολιτικών του παρελθόντος που έμειναν στην ιστορία για το ληστρικό ΕΝΦΙΑ, το κούρεμα ομολόγων και των δημοσίων έργων και σκανδάλων με ολιγάρχες, χθες στην εκδήλωση ήθελαν να μας πουν τι; Ότι το 2023 όλοι αυτοί μαζί μας έλεγαν “ψηφίστε Μητσοτάκη” και μετά από ενάμιση χρόνο μας λένε “δεν κάνει ο Μητσοτάκης”;», αναρωτήθηκε ο Κ. Βελόπουλος.

Για να υπογραμμίσει ότι «εμείς αυτό το γνωρίζαμε από το 2019. Πέρα από τα λάθη του παρελθόντος που έκαναν, έκαναν λάθος και το 2023; Αλήθεια, η ετερόκλητη συμμαχία τι σχέση έχει με τους ολιγάρχες, θα μας πει;».

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, με τα (δημοσκοπικά) πανιά του φουσκωμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης φαίνεται να θέλει να «δέσει» τους – κατά τεκμήριο δεξιούς – ψηφοφόρους, οπότε είναι λογικό να επιδιώκει να εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο στη μάχη για την κυριαρχία στα δεξιά της ΝΔ.

Αθήνα σε Φιντάν: Η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα

Prorata: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή Τσίπρα – Τι λένε για το νέο κόμμα, πόσοι θα το ψήφιζαν

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

