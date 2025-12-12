Και ο Νίκος Παπανδρέου συγχαίρει τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι η εκλογή αυτή «συνιστά και δικαίωση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, που έλαβε δύσκολες αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη, μην υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, τη στιγμή που δεχόταν πυρά εκ δεξιών και εξ ευωνύμων».

Αναλυτικά, ο Ν. Παπανδρέου δήλωσε ότι «θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο αξίωμα του επικεφαλής του Eurogroup. Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη εθνική επιτυχία και αναγνώριση των προσπαθειών εκατομμυρίων Ελλήνων. Συνάμα, συνιστά και δικαίωση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, που έλαβε δύσκολες αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη, μην υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, τη στιγμή που δεχόταν πυρά εκ δεξιών και εξ ευωνύμων».

Συμπλήρωσε, δε, ότι ο ΥΠΟΙΚ της Ελλάδας «αναλαμβάνει μια θέση – κλειδί σε μια περίοδο καίριων αποφάσεων, όπως είναι η θεσμοθέτηση του ψηφιακού ευρώ με στόχο την μείωση του κόστους των λιανικών συναλλαγών, η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας καταθέσεων με στόχο την εμπέδωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, η εμβάθυνση της κεφαλαιακής ένωσης με στόχο τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η κατάρτιση του Multiannual Financial Framework που θα διαμορφώσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις και σε συνδυασμό με την ελληνική προεδρία της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027 να επιτύχουμε από κοινού σημαντικούς στόχους για την Ευρώπη και την Ελλάδα».

Και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει Πιερρακάκη…

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Nέας Δημοκρατίας σε νευρική κρίση και το Μέγαρο Μαξίμου σε διαρκή αγωνία υπό το φόβο ατυχήματος

Ο Πιερρακάκης, η προεδρία και ο Μαρινάκης