Μητσοτάκης με Σάντου: Στο επίκεντρο ο Κάθετος Διάδρομος – Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο (Video)

Στα ενεργειακά επικέντωσε τις δηλώσεις του πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της συνάντησής του με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμενα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αλλάζει το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι αποτελεί «εθνική επιλογή να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές», κάνοντας λόγο για «εναλλακτική εφοδιαστική δίοδο του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα» και τονίζοντας ότι «θα δημιουργηθεί ένας άξονας με πρωτοφανή γεωστρατηγική σημασία».

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Μάια Σάντου για «την επιτυχή διεξαγωγή των πρόσφατων κοινοβουλευτών εκλογών στη χώρα σε μια περίοδο που οι κοινές μας αξίες δοκιμάζονται», λέγοντας ότι «το αποτέλεσμα της κάλπης έστειλε ένα μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας» και υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ αποτελεί για την Ελλάδα στρατηγική προτεραιότητα.

Από την πλευρά της, η Μολδαβή πρόεδρος επισήμανε ότι «οι σχέσεις μας βασίζονται στην Ιστορία, καθώς ορισμένα σημαντικά γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας, όπως η εξέγερση του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Η επιτυχία της Ελλάδας είναι έμπνευση για τη Μολδαβία και την ΕΕ, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει πλέον την προεδρία του Eurogroup. Αποτελεί έμπνευση για όλες τις χώρες που επιχειρούν να εκμοντερνιστούν».

Τόνισε, δε, ότι «βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές» για τη συνεργασία των δύο χωρών. «Η Ελλάδα ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας, η Μολδαβία transit κόμβος. […] Η διασυνδεσιμότητα είναι κρίσιμη, καλωσορίζουμε τη συμφωνία για τον Black Sea Corridor, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και της ασφάλειας. Ο πόλεμος της Ρωσίας επηρεάζει τις ζωές μας, πέραν της εμπόλεμης ζώνης, εκτιμούμε τον ρόλο της Ελλάδας. Στόχος μας είναι μια πιο ενωμένη Ευρώπη», είπε.

