Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΑΔΕ και οι αγρότες

Πολύς λόγος γίνεται για το αίτημα των αγροτών, να μην ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με ορισμένες κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι αποτελεί ένα παράλογο αίτημα και ότι μοιάζει σαν οι αγρότες να μην θέλουν να γίνει η – απαραίτητη – κάθαρση στον «αμαρτωλό» οργανισμό.

Μόνο που οι κυβερνητικές πηγές μοιάζει να… παραβλέπουν ότι το αίτημα αυτό δεν το εκφράζουν μόνο οι αγρότες, αλλά και βουλευτές της ΝΔ: για παράδειγμα, ο εξ Αχαΐας ορμώμενος Ανδρέας Κατσανιώτης από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την προοπτική και, μάλιστα, με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.

Και δεν είναι ο μόνος: οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη θυελλώδη συνάντηση «γαλάζιων» βουλευτών με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στα γραφεία της ΝΔ, κι άλλα μέλη της Κ.Ο. εξέφρασαν αντιρρήσεις, τονίζοντας, π.χ., ότι η ΑΑΔΕ είναι εισπρακτικός μηχανισμός, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ μηχανισμός πληρωμών.

Βέβαια, για την κυβέρνηση η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι… fait accompli, που λένε και οι γαλλομαθείς, απλώς η στήλη οφείλει να σημειώσει ότι το αίτημα δεν είναι μόνο των αγροτών.

