15.12.2025 12:32

Άδωνις για Ζωή: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου – Ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος»

15.12.2025 12:32
«Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί δυστυχώς συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει φασαρία και να βγάζει την τοξικότητά της» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τη Μαρία Συρεγγέλα λέγοντας: «Φαντάζεστε να έλεγε άντρας στην κυρία Κωνσταντοπούλου “μη σκίσεις κανένα καλσόν”; Τι θα γινόταν;».

Σε σχέση με την παρωδία κατάθεσης του «Φραπέ», ο υπουργός χαρακτήρισε ότι ήταν «απαράδεκτος» αλλά σχολίασε ότι η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι διαφορετική, υπογραμμίζοντας πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εκλεγμένη και επικεφαλής κόμματος».

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε τις ικανότητες της πρώην προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι είναι «επιμελής, μαχητική και προφανώς πολύ έξυπνη και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη», προσθέτοντας όμως πως «ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος και δεν μπορεί να την αντέξει κανένας, οι υπάλληλοι βγαίνουν απο την εξεταστική και κλαίνε στους διαδρόμους….»

Κλείνοντας, σχολίασε την επιστροφή του Διαμαντή Καραναστάση στο θέατρο, επισημαίνοντας: «Ως ηθοποιός είναι πολύ ταλαντούχος, ως πολιτικός ανύπαρκτος. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον θεωρούσε σπουδαίο – ο έρωτας είναι μεγάλο πράγμα, σε αυτό έχω μεγάλη ανοχή».

