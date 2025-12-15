Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Στον «Καραβίτη» στο Παγκράτι θα πραγματοποιηθεί το φετινό ραντεβού του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – και προέδρου του Eurogroup για να μην ξεχνιόμαστε – Κυριάκου Πιερρακάκη, και του οικονομικού επιτελείου με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ψηφοφορία του Προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ραντεβού αποτελεί παράδοση τα τελευταία χρόνια, καθώς ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών συνηθίζει να συνομιλεί μετά το πέρας της διαδικασίας με τους δημοσιογράφους σε χαλαρό κλίμα.

Εκεί, ίσως ξεδιπλώσει και τα σχέδια του για τις πρώτες του κινήσεις ως προέδρου του Eurogroup.

Διαβάστε επίσης

Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε… μπλόκο της Τροχαίας – Έκανε αλκοτέστ (Photos/Video)

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ταξική και όχι σεξιστική η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»