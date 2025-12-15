search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.12.2025 10:41

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

pierrakakis eurogroup 77- new

Στον «Καραβίτη» στο Παγκράτι θα πραγματοποιηθεί το φετινό ραντεβού του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – και προέδρου του Eurogroup για να μην ξεχνιόμαστε – Κυριάκου Πιερρακάκη, και του οικονομικού επιτελείου με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ψηφοφορία του Προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ραντεβού αποτελεί παράδοση τα τελευταία χρόνια, καθώς ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών συνηθίζει να συνομιλεί μετά το πέρας της διαδικασίας με τους δημοσιογράφους σε χαλαρό κλίμα.

Εκεί, ίσως ξεδιπλώσει και τα σχέδια του για τις πρώτες του κινήσεις ως προέδρου του Eurogroup.

