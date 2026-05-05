Συναγερμός στη Βάρδα: Εντοπίστηκε σορός σε αποθήκη

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός – που βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης, σύμφωνα με το patrisnews.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και έχουν αποκλείσει τον χώρο. Από στιγμή σε στιγμή θα φτάσει στο σημείο και ιατροδικαστής.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
