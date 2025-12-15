Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές

O πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης αναχωρεί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του.

Φεύγει, μαζί με τον Τάιλερ Μάκμπεθ, για να κάνουν Χριστούγεννα στην Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Παραπολιτικών, το ερχόμενο Σάββατο 20-21 Δεκεμβρίου θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα επιστρέψει στις 10 Ιανουαρίου 2026.

