Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

Κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση αποτελεί το κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων με τον Παύλο Μαρινάκη να διαμηνύει πως «όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά το «όχι» των αγροτών στο προκλητήριο του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαξίμου, απήυθυνε έκκληση για διαλογο αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς.

«Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές. «Όπως έχει πει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν στο σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες», ήταν το αυστηρό μήνυμα που εξέπεμψε.

Πυρ ομαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει εάν συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων. «Συμφωνείτε με την κλιμάκωση, ναι ή όχι; Εάν ναι, να το πείτε στην κοινωνία!», υποστήριξε, τονίζοντας ταυτοχρόνως πως έχουν παρέλθει οι ημέρες του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα», είπε.

Απέρριψε την κριτική περί γαλάζιας εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κλιμακώνοντας την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ είπε: «Κύριε Μάντζο, κατά πως φαίνεται είναι στον πυρήνα του DNA του κόμματός σας το “λεφτά υπάρχουν”. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα», είπε αρχικώς προς τα «πράσινα» έδρανα, ενώ απάντησε και στους ισχυρισμούς των Γιώργου Γαβρήλου και Αλέξη Χαρίτση, σχολιάζοντας πως «ήταν στο ίδιο κόμμα και τον ίδιο εξώστη, άρα η απάντηση στους κύριους Χαρίτση και Γαβρήλο είναι κοινή…».

«Μην τολμήσει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να πάρουν πρωτοβουλίες για να διαρρήξουν το μέτωπο των αγροτών», ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, ενώ ο Νίκος Καραθξανασόπουλος από το ΚΚΕ υποστήριξε «οι αγρότες χόρτασαν από άδειες υποσχέσεις και λόγια συμπάθειας. Είστε γελασμένοι εάν νομίζετε πως θα διασπάσετε την ενότητά τους, έχουν κοινό εχθρό».

«Πάει πάρα πολύ η κυβέρνηση της υποκρισίας να κατηγορεί τους αγρότες για προσχηματικό διάλογο. Να δώσετε απαντήσεις στα αιτήματά τους», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Εμ τους χρωστάτε, εμ τους δέρνετε. Με τον πεινασμένο κάνεις δύσκολα διάλογο», ανέφερε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε πως η κυβέρνηση «εμπαίζει τους αγρότες χωρίς αιδώ. Διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνονται. Ποιον κοροϊδεύετε;», όπως διερωτήθηκε.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν Παύλος Μαρινάκης και Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας ο οποίος επικαλούμενος την κατάθεση του γαλάζιου βουλευτή Χρήστου Μπουκώρου στην εξεταστική επιτροπή, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «είναι εμπλεκόμενος» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο Χρήστος Μπουκώρος είπε χθες πως την παραίτησή του την υπέβαλε σε σας με email. Σας προκαλώ κι εσάς, ελάτε στην εξεταστική να μας πείτε με ποιον τρόπο παραιτήθηκαν οι υπουργοί σας», είπε με τον Παύλο Μαρινάκη να αντιδρά οργισμένα.

«Είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης! Μίλησα με τον κύριο Μπουκώρο, δεν είπε αυτά που είπατε. Είστε ένας ψεύτης. Είστε στο κόμμα που σας αξίζει!», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

