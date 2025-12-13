search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 19:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 17:16

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

13.12.2025 17:16
PAULOS_MARINAKHS
Eurokinissi

Νέο προσκλητήριο διαλόγου διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 διαμήνυσε πως «η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο, αλλά όχι με τους κλειστούς δρόμους», αφήνοντας ταυτοχρόνως αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου.

Μετά το «όχι» των αγροτών στην πρόσκληση του πρωθυπουργού ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου. «Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», είπε και επανέλαβε την έκκληση για διάλογο. 

«Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», συνέχισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και πως ιδίως οι κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο που ζητάνε περισσότερα, τονίζοντας ωστόσο πως «η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Διαβάστε επίσης:

Βίντεο-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: «Όχι και τόσο ανενεργός o κ. Χιλετζάκης» – «Τι θέρισε και με ποια βοήθεια»

Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύονται ανεπίδεκτοι μαθήσεως

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, κατευθύνει την κεντρική πολιτική της ευρωζώνης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: «Δούρειος Ίππος» υπέρ της Ρωσίας το σχέδιο Τραμπ για το Ντονμπάς, λένε οι Ευρωπαίοι

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ‘ αόριστον «πάγωμα» ρωσικών assets, λίγες μέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής

exetastiki_opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο» δηλώνουν συνήγοροι υπεράσπισης συλληφθέντων

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Επίθεση με γροθιές σε γιατρό στο νοσοκομείο για μια… παρεξήγηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 19:16
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: «Δούρειος Ίππος» υπέρ της Ρωσίας το σχέδιο Τραμπ για το Ντονμπάς, λένε οι Ευρωπαίοι

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ‘ αόριστον «πάγωμα» ρωσικών assets, λίγες μέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής

1 / 3