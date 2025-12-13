Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

Νέο προσκλητήριο διαλόγου διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 διαμήνυσε πως «η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο, αλλά όχι με τους κλειστούς δρόμους», αφήνοντας ταυτοχρόνως αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου.

Μετά το «όχι» των αγροτών στην πρόσκληση του πρωθυπουργού ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές περί προσχηματικού διαλόγου. «Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», είπε και επανέλαβε την έκκληση για διάλογο.

«Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», συνέχισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και πως ιδίως οι κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο που ζητάνε περισσότερα, τονίζοντας ωστόσο πως «η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

