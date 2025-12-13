Βουλή: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τον Προϋπολογισμό 2026 (Live)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.
Μετά τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο βήμα αναμένεται να ανέβουν κατά σειρά: οι Υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
