ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

Η σύλληψη του Γιώργου Λαμπράκη για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάγωσε την Χαριλάου Τρικούπη. Η ΝΔ ζήτησε άμεσα την διαγραφή του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη ασκώντας έντονη πίεση να γίνουν κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά που τόνισε ότι κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η ΝΔ πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες της εξεταστικής. «Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο εύχοταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό» ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Στελέχη του κόμματος απαντούσαν ότι σε αντίθεση με τους Υπουργούς της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε καμία σχέση και επικοινωνία προκειμένου να διευκολύνει σε οτιδήποτε τον Γιώργο Λαμπράκη. Η πρώτη ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για έναν κυβερνητικό ελιγμό βασιζόμενο στην κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη προκειμένου να γίνει συμψηφισμός ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις ωστόσο και ενώ φαίνεται πως υπήρξε ένα ζύγισμα των κινήσεων που έπρεπε να γίνουν, ήρθε η ανακοίνωση της διαγραφής του Γιώργου Λαμπράκη από τον Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο. «Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη», σημειωνόταν. Με την κίνηση αυτή στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τις όποιες πιθανές συζητήσεις περί ανοχής σε στελέχη του που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βουλευτές του κόμματος μέχρι να υπάρξει η σχετική ανακοίνωση περίμεναν την τελική απόφαση για την διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη γνωρίζοντας καθώς δεχόντουσαν από την πρώτη στιγμή βροχή ερωτημάτων από τους δημοσιογράφους. Μάλιστα αρχικά κάποιοι από αυτούς υπογράμμιζαν ότι θα έπρεπε πολύ πιο γρήγορα να έχει γίνει η διαγραφή, με το που έγινε γνωστή η σύλληψη.

Γιατί και πότε είχε διαγραφεί ξανά ο Λαμπράκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικονομολόγος-λογιστής Γιώργος Λαμπράκης είχε διαγραφεί και στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Ο λόγος ήταν ότι στις τότε εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο είχε θέσει υποψηφιότητα μαζί με άλλα στελέχη με την συνδικαλιστική παράταξη που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφερε την νέα διαγραφή σε συνδυασμό με το ότι έδωσε την δυνατότητα στην ΝΔ να αντιστρέψει τις κατηγορίες για κουμπαριές βάζοντας στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκάλεσε έντονη δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ εστιάζουν στον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη που περιγράφεται από την αξιωματική αντιπολίτευση ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Συνοδεύτηκαν από φωτογραφίες του Μύρωνα Χιλετζάκη με τον Λευτέρη Αυγενάκη, άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό καθώς και μια επιστολή του Λευτέρη Αυγενάκη μέσω της οποίας του έδινε τα συγχαρητήρια του για την εκλογή του ως Προέδρου του ΔΣ Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ. Τα πυρά του ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται στοχεύοντας και στον Χρήστο Μπουκώρο κατηγορώντας τον ότι αποπειράθηκε να απεντάξει παραγωγό της Μαγνησίας από τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να του εξασφαλίσει επιδότηση που δεν δικαιούταν. «Ο κ. Μπουκώρος προστάτευσε τον ένοικο του Μαξίμου και πληροφοριοδότη του ο οποίος είχε πρόσβαση και στις επισυνδέσεις και στη δικογραφία. Το κύκλωμα αυτοπροστατεύεται σε αγαστή συνεργασία» τονίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ μετά την απρόσμενη σύλληψη Λαμπράκη και την αρχική αμηχανία που επικράτησε, έπειτα από την διαγραφή του συνεχίζει με υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενόψει της Δευτέρας που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει στο Μαξίμου στις 17.00 αντιπροσωπεία των αγροτών για να συζητήσουν τα αιτήματα τους, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να αναστείλει τις υποχρεώσεις τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds.

