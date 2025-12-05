Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Τσίπρα για τον Μητσοτάκη και ο Κωνσταντινόπουλος χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου στον Ανδρουλάκη

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε δυνάμεις και σε αρχηγούς που θέλουν την πρωτιά στο χωριό και δεν ενδιαφέρονται αν θα έχει ακόμα μια τετραετία ο Μητσοτάκης σε συνδυασμό με τις απαξιωτικές φράσεις για την αντιπολίτευση, προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Από χθες το βράδυ η πρώτη ανακοίνωση για την ομιλία Τσίπρα ήταν χαρακτηριστική. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στα περί τρίτης τετραετίας Μητσοτάκη: «Εμείς δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές. Λέμε να φύγει στις επόμενες εκλογές. Είναι υπαρξιακή ανάγκη να φύγει άμεσα. Δεν έχει άλλο χρόνο η χώρα για πειράματα, ούτε για μια κυβέρνηση η οποία καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη ΝΔ, ωστόσο οι τόνοι της απάντησης του στον πρώην Πρωθυπουργό αποδεικνύουν ότι θα υπάρχουν πάντα έτοιμα πυρά για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε τα δύο κόμματα θα έχουν εκ των πραγμάτων ανταγωνιστικές πορείες. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να διανοηθούν την ύπαρξη μετρήσεων που θα δίνουν εικόνα απειλής του ΠΑΣΟΚ από το κόμμα Τσίπρα.

Τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει ήδη στο εσωτερικό. Το πρώτο από τον Παύλο Γερουλάνο του οποίου η διορία για την κίνηση της «βελόνας» προς τα πάνω στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ έχει λήξει χωρίς να έχουν αλλάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτηση του έβαζε από το προηγούμενο δίμηνο την παράμετρο Τσίπρα ως εμπόδιο στην πορεία του κόμματος. Ένα ακόμα ήρθε εχθές από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Σε συνέντευξη του στο iefimerida υπογράμμισε ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε λόγω αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ. «Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας- το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του» τόνισε.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επενδύει στα κοινοβουλευτικά όπλα που δεν διαθέτει ο Αλέξης Τσίπρας για να περιορίσει τον χώρο των κινήσεων του. Μετά το προσκλητήριο Ανδρουλάκη στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ακολούθησε κοινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπολογίζουν ως τρωτό σημείο του πρώην Πρωθυπουργού την απουσία του από τη Βουλή τόσο στο επίπεδο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, όσο και στις κοινές πρωτοβουλίες των δυνάμεων του χώρου.

Θέμα χρόνου είναι να κλιμακωθούν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε συμφέροντα που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμές για τα ΜΜΕ που έχουν πολύ ψηλά στην θεματολογία τους τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

