04.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

04.12.2025 19:25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας – Ζητούν να κληθεί για εξηγήσεις για τις «στημένες ερωτήσεις» ο Σταμάτης Τρίμπαλης

exetastiki ypoklopes

Εξηγήσεις για το «σκονάκι» της ΝΔ πριν την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές ζητούν από τον Σταμάτη Τρίμπαλη, πρώην νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Krikel, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Με κοινό αίτημα έκτακτης σύγκλησης της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που κατέθεσαν στη Βουλή, τα τρία κόμματα ζητούν να κληθεί προς ακρόαση ο κ. Τρίμπαλης ο οποίος ενώπιον του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση, στις 21 Νοεμβρίου 2025 δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις.

«Συνεπώς, στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής», αναφέρουν βουλευτές των τριών κομμάτων που προσθέτουν ότι το γεγονός αυτό εγείρει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για τη συνολική λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά και προσβάλλει βαθύτατα το θεσμό της Βουλής, απαξιώνοντας τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης ήταν νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου. 

Το κοινό αίτημα υπογράφουν από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μπιάγκης, ο Παναγιώτης Δουδωνής και η Ευαγγελία Λιακούλη, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και από τη Νέα Αριστερά η Πέτη Πέρκα και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. 

