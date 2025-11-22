Χαρίτσης: «Στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «είναι υπόλογος για τον ευτελισμό του ελληνικού Κοινοβουλίου με τις Εξεταστικές Επιτροπές – παρωδία για τις υποκλοπές, για το έγκλημα στα Τέμπη, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στη χθεσινή δίκη όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών μάθαμε κάτι κρίσιμο. Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μάθαμε για στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής», τονίζει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Χαρίτσης.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της Νέας Αριστεράς:

Τι είναι η Δεξιά στην Ελλάδα το ξέραμε.

Ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι υπεύθυνο για τις υποκλοπές το ξέραμε.

Ότι η ΝΔ παρενέβη, σκέπασε και χειραγώγησε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το γνωρίζαμε.

Χθες μάθαμε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που ήταν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την εξέταση μάρτυρα – εκπροσώπου εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών έκαναν ερωτήσεις που αυτός τις ήξερε ήδη.

Μαζί με τις ερωτήσεις του είχαν δοθεί και οι «σωστές» απαντήσεις!

Μάθαμε, επίσης, ότι οι ερευνώμενοι γνώριζαν από πριν πότε και πού θα γίνουν οι έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ!

Ο κ. Μητσοτάκης είναι πολλαπλά έκθετος και υπόλογος.

Είναι υπόλογος για τη σήψη και τη διάβρωση των θεσμών.

Είναι υπόλογος που το κράτος δικαίου στη χώρα μας έχει γίνει κουρελόχαρτο.

Είναι υπόλογος για τον ευτελισμό του ελληνικού Κοινοβουλίου με τις Εξεταστικές Επιτροπές – παρωδία για τις υποκλοπές, για το έγκλημα στα Τέμπη, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καταγραφεί ως η κυβέρνηση παραγωγής σκανδάλων.

Και για κάθε σκάνδαλο μια συντονισμένη απόπειρα συγκάλυψης.

Μέχρι εδώ.

Κύριε Μητσοτάκη δεν θα ξεμπερδέψετε με τη Δημοκρατία.

Την Δευτέρα θα προχωρήσω σε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και θα του ζητήσω να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος του Κοινοβουλίου και η αξιοπιστία της σύστασης και λειτουργίας Εξεταστικών Επιτροπών.

Καλώ τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου και τους θεσμούς.

Να βάλουμε φρένο στον θεσμικό κατήφορο που μας οδηγεί το καθεστώς Μητσοτάκη.

Να τελειώνουμε με την ατιμωρησία των ισχυρών.

Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην Πολιτεία.