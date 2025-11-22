search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 19:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 18:42

Χαρίτσης: «Στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές»

22.11.2025 18:42
charitsis_2808_1920-1080_new

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «είναι υπόλογος για τον ευτελισμό του ελληνικού Κοινοβουλίου με τις Εξεταστικές Επιτροπές – παρωδία για τις υποκλοπές, για το έγκλημα στα Τέμπη, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στη χθεσινή δίκη όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών μάθαμε κάτι κρίσιμο. Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μάθαμε για στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής», τονίζει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Χαρίτσης.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της Νέας Αριστεράς:

Τι είναι η Δεξιά στην Ελλάδα το ξέραμε.
Ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι υπεύθυνο για τις υποκλοπές το ξέραμε.
Ότι η ΝΔ παρενέβη, σκέπασε και χειραγώγησε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το γνωρίζαμε.
Στη χθεσινή δίκη όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών μάθαμε κάτι κρίσιμο. Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
Μάθαμε για στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.
Χθες μάθαμε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που ήταν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την εξέταση μάρτυρα – εκπροσώπου εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών έκαναν ερωτήσεις που αυτός τις ήξερε ήδη.
Μαζί με τις ερωτήσεις του είχαν δοθεί και οι «σωστές» απαντήσεις!
Μάθαμε, επίσης, ότι οι ερευνώμενοι γνώριζαν από πριν πότε και πού θα γίνουν οι έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ!
Ο κ. Μητσοτάκης είναι πολλαπλά έκθετος και υπόλογος.
Είναι υπόλογος για τη σήψη και τη διάβρωση των θεσμών.
Είναι υπόλογος που το κράτος δικαίου στη χώρα μας έχει γίνει κουρελόχαρτο.
Είναι υπόλογος για τον ευτελισμό του ελληνικού Κοινοβουλίου με τις Εξεταστικές Επιτροπές – παρωδία για τις υποκλοπές, για το έγκλημα στα Τέμπη, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καταγραφεί ως η κυβέρνηση παραγωγής σκανδάλων.
Και για κάθε σκάνδαλο μια συντονισμένη απόπειρα συγκάλυψης.
Μέχρι εδώ.
Κύριε Μητσοτάκη δεν θα ξεμπερδέψετε με τη Δημοκρατία.
Την Δευτέρα θα προχωρήσω σε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και θα του ζητήσω να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος του Κοινοβουλίου και η αξιοπιστία της σύστασης και λειτουργίας Εξεταστικών Επιτροπών.
Καλώ τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
Να βάλουμε φρένο στον θεσμικό κατήφορο που μας οδηγεί το καθεστώς Μητσοτάκη.
Να τελειώνουμε με την ατιμωρησία των ισχυρών.
Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην Πολιτεία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
proastiakos new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Νέα βλάβη σε όχημά της – Μεγάλες καθυστερήσεις για 300 επιβάτες

makarios-lazaridis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για Καραναστάση: «Ήταν μόνιμα απών, μόνο τσέπωνε τη βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια»

ilektriko-aftokinito-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; – Τι έδειξε έρευνα με περισσότερες από 975.000 μετρήσεις

charitsis_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές»

eggoni-tzon-kenenti tatiana (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Η εγγονή του Τζον Κένεντι διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 19:47
proastiakos new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Νέα βλάβη σε όχημά της – Μεγάλες καθυστερήσεις για 300 επιβάτες

makarios-lazaridis-exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης για Καραναστάση: «Ήταν μόνιμα απών, μόνο τσέπωνε τη βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια»

ilektriko-aftokinito-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; – Τι έδειξε έρευνα με περισσότερες από 975.000 μετρήσεις

1 / 3