04.12.2025 17:55

Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Πράττουμε τα αυτονόητα για την προστασία μας, δεν αγνοούμε το casus belli

04.12.2025 17:55
dendias 55- new

«Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε», σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του Εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΑΜ.

«Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli). Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας», επισημαίνουν οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Σημειώνεται ανακοίνωση με την οποία στοχεύει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, μετά τις δηλώσεις του περί αλλαγής του αμυντικού δόγματος, εξέδωσε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η διασφάλιση της περιοχής μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της χώρας μας» ενώ συμπληρώνει: «Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έχει ως εξής: «Παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας, Ελλάδας. Όπως πάντα τονίζαμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί ζώνη ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της χώρας μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση».

Φωτογραφίζοντας τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση: «Οι ενέργειες και η ρητορική ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν τις εντάσεις, καθώς και οι φαντασιακές δηλώσεις που αντιβαίνουν στις διεθνείς συνθήκες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας. Επαναλαμβάνουμε ότι όπως οι προσπάθειες που στοχεύουν την Τουρκία απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον».

