Βίντεο-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: «Όχι και τόσο ανενεργός o κ. Χιλετζάκης» – «Τι θέρισε και με ποια βοήθεια»

Με νέα ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κινήμα Αλλαγής εξαπολύει ξανά πυρά κατά της ΝΔ για τον Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος συνελήφθη ως επικεφαλής του κυκλώματος στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντιδρώντας αρχικά σε δήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ρόλο του Μύρωνα Χιλετζάκη και τη σχέση του με τη ΝΔ, το κυβερνών κόμμα ανέφερε πως ο Μύρωνας Χιλετζάκης είναι ανενεργό μέλος της ΝΔ και έχει διαγραφεί οριστικά.

Όχι και τόσο «ανενεργός» – Το βίντεο του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα επικαλούμενο και σχετικό βίντεο, τονίζοντας: «ο κ. Χιλετζάκης – φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη – τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει πως «ακούγεται στο βίντεο να εξάρει “το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα” για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτησή του με τη φράση “έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε”».

«Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για “αδρανές” μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κ. Σδούκου», τονίζει ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τι θέρισε o κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;»

Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ διατυπώνει τα εξής ερωτήματα:

«Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη; Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

«Τελικά τι “θέρισε” ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια; Μια κυβέρνηση που τάχα υπερασπίζεται την κάθαρση, γιατί δεν τολμά να διαγράψει τα εμπλεκόμενα μέλη της; Συμμερίζεται ο πρωθυπουργός την άποψη της εκπροσώπου του ότι “δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία”;».

Τσουκαλάς: «Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ενώ ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό»

«Η κατάθεση Ξυλούρη θύμιζε ταινία του Hollywood που παρωδεί τη μαφία. Μου έκανε εντύπωση να δηλώνει ότι θα έρθει με ένα φορτηγό στοιχεία και εν τέλει να επικαλείται τη σιωπή. Ήταν σαν να έστελνε ένα μήνυμα σε κάποιους. Τελικά όταν επιλέγεις τη σιωπή υπάρχει η σκιά ότι μπορεί να υπήρχε μια διευκόλυνση, μια συναλλαγή» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΟΡΕΝ στον απόηχο της κατάθεσης-παρωδία του Γιώργου Ξυλούρη.

Ο Κ. Τσουκαλάς περιέγραψε τον κρίσιμο ρόλο του όπως περιγράφεται στη δικογραφία:

«Στις επισυνδέσεις ο κ. Ξυλούρης εμφανίζεται να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ, «χώνει» άλλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα, διατείνεται ότι μπαίνει στα γραφεία των υπουργών, λέει σε κάποιον “πήγαινε να δεις τον Κυριάκο στο Μαξίμου”, κάνει και αναφορά στον χθεσινό συλληφθέντα Χιλετζάκη για ένα ποσό που κανόνισε» ανέφερε.

Αποκάλυψε τον έωλο συμψηφισμό της Νέας Δημοκρατίας που επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου και να συντελεστούν μια σειρά από παράνομες ενέργειες όπως περιγράφονται στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη δικογραφία.

«Η κουμπαριά παίζει ρόλο όταν την επικαλείται κάποιος για να κάνει παρανομίες. Ο Ξυλούρης έλεγε “πήγαινε στον κουμπάρο σου τον Κυριάκο” για τις επιδοτήσεις. Δεν επικαλείται κανείς τον Νίκο Ανδρουλάκη για να κάνει κάτι αρνητικό» υπογράμμισε και θύμισε και άλλες προνομιακές κουμπαριές.

«Ο κ. Λαβράνος των υποκλοπών ποιου είναι κουμπάρος; Πηγαίνετε να ρωτήσετε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ποιους έχει κουμπάρους» είπε απευθυνόμενος στην παριστάμενη στο πάνελ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μάλιστα κατέδειξε την αξιακή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διέγραψε από μέλος του προσαχθέντα για το κύκλωμα στην Κρήτη.

«Εμείς έχουμε πει ότι για όποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ υπάρχει έστω και μια σκιά, θα διαγράφεται. Και αυτό έγινε μόλις ενημερωθήκαμε ότι το προσήχθη. Ο κ. Χιλετζάκης ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος είναι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλες τις φωτογραφίες συνοδεύει τον κ. Αυγενάκη.

Ο προκάτοχος του κ. Χιλετζάκη στην ένωση μικρών συνεταιρισμών, ο κ. Βλάσης Τσιόγκας, δήλωσε χθες στο Kontra ότι τον πίεζαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα για να αναλάβει ο Χιλετζάκης. Τί έχει αυτή η ένωση; Τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ΚΥΔ. Και ρωτώ: η Νέα Δημοκρατία θα τον διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη; Εμείς κοινοποιούμε τις διαγραφές, η Νέα Δημοκρατία που θέλει λογοδοσία γιατί δεν το κάνει; Σας κρατάει;»

Στο επιχείρημα της παριστάμενης Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Α. Σδούκου ότι στη μακρόχρονη ιστορία του κόμματος της δεν κοινοποιούνται οι διαγραφές (!), ο Κ. Τσουκαλάς θύμισε: «τη διαγραφή του κ. Σουφλιά εγώ πάντως τη θυμάμαι. Σε όλα τα κόμματα οι διαγραφές κοινοποιούνται».

«Η διαφορά Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή. Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά και ο Μητσοτάκης είναι παντού μπλεγμένος και παίζει κρυφτό. Εσείς τους κρατάτε στο κόμμα σας. Μήπως σας κρατάνε; Πάρτε το θάρρος να τον διαγράψετε» πρόσθεσε.

Στο επιχείρημα της Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του κυβερνώντος κόμματος η δημοσιοποίηση των διαγραφών κάτι που -όπως είπε- δεν ενδιαφέρει την κοινωνία (!), απάντησε:

«Την κυρία Σεμερτζίδου που η κυρία Σδούκου μας είπε ότι την διέγραψαν, μέσα στην εξεταστική επιτροπή κατέθεσε ότι δεν την ενημέρωσαν ποτέ για τη διαγραφή της. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα που δεν μπορεί να κάνει διαγραφές. Δεν λογοδοτείτε ως δημοκρατικό κόμμα;».

