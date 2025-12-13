Γεωργιάδης: «Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για “Γκρούεζες”» – «Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026»

Την μπάλα στην εξέδρα για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας επιχείρησε να πετάξει ο Άδωνις Γεωργιάδης αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του, στη Βουλή, στην επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

«Πάει πολύ να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες…», σχολίασε απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει πως «όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τους Γκρούεζες, ε, συγνώμη, πάει πολύ! Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε να μιλάει αυτό το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ».

Κόντρα για τις δημοσκοπήσεις

Ο υπουργός Υγείας ήρθε σε κόντρα με τον Παύλο Γερουλάνο για τα δημοσκοπικά ευρήματα. «Δεν θα δει τρίτη τετραετία. Κάτι τέτοια έλεγε και ο “άχαστος” Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ‘81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ακούγοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναφέρει ότι το κόμμα του δεν έχει ρεύμα και ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές.

Ο Παύλος Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόπειρα συμψηφισμού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας πως η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως περιλαμβάνει «γαλάζια» στελέχη και υπουργούς.

Επίθεση στην Αριστερά

Επίθεση στην Αριστερά για τα θέματα υγείας, που διατείνεται ότι τα νοσοκομεία καταρρέουν, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «ανόητους της Αριστεράς» οι οποίοι δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει το «μεγαλύτερο ποσό δαπανών για τη δημόσια Υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «και περισσότερα χρήματα δίνουμε και περισσότερο προσωπικό», καθώς –όπως είπε- η «πρώτη και τελευταία φορά Αριστερά» το 2019 έδινε για το ΕΣΥ συνολικώς 4,1 δισ. ευρώ, ενώ η σημερινή κυβέρνηση «έχει αυξήσει τις δαπάνες σε 8,2 δισ. ευρώ». Στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι χάνονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων: «Στο “Σωτηρία” περπατάμε ήδη μέσα, 30 Ιουνίου θα κάνουμε τα εγκαίνια».

Γιαννούλης: Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι

«Εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη ο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Για υποβάθμιση του ΕΣΥ, με κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Δώσατε μια ακόμη παράσταση, τα νούμερα ευημερούν, ωστόσο οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ υποφέρουν», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.

«Πέφτει στο κενό το αφήγημα ενίσχυσης του ΕΣΥ», κατήγγειλε ο Τάσος Οικονομόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης.

«Όχι μόνο δεν χάνει πόρους το υπουργείο Υγείας, αλλά κερδίζει πόρους», αντέτεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ένταση

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, τον αποκάλεσε «γελοίο υπουργό». Παρά τις αντιδράσεις αρνήθηκε να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός από τα πρακτικά.

«Με χυδαίο και ακροδεξιό ύφος, ο υπουργός απευθύνει συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Γελοίος υπουργός Υγείας! Δεν ανακαλώ, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας! Είναι ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης όταν μας λέει πως πάει να μελετήσει το αμερικανικό σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει δημόσια Υγεία εκεί! Πάτε να κάνετε μπίζνες και να τις φέρετε εδώ;», είπε ο κ. Καζαμίας με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αρνείται να του απαντήσει, καθώς –όπως είπε- υπήρξε προσβλητικός.

