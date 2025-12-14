Επίσκεψη Μητσοτάκη σε… μπλόκο της Τροχαίας – Έκανε αλκοτέστ (Photos/Video)

Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πήγε με τα πόδια στο μπλόκο, επί της οδού Σταδίου, για να συνομιλήσει με τους τροχονόμους που σταματούσαν για έλεγχο τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός -ο οποίος ήταν νωρίτερα για φαγητό με φίλους- ζήτησε από τους αστυνομικούς της τροχαίας να τον υποβάλουν σε αλκοτέστ «από περιέργεια».

«Εδώ στην κυριολεξία σώζουμε ζωές», ανέφερε.

Για την ιστορία, αυτό βγήκε τέσσερις φορές κάτω από το όριο.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, τους συνεχάρη για το έργο τους.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενημερώθηκε για την απλή και έγκυρη μέθοδο που ακολουθούν οι αστυνομικοί ώστε να εξακριβώσουν πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Διπλασιάστηκαν οι παραβάσεις

Οι αστυνομικοί είπαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) στις οποίες ανήκουν και έχουν ενισχυθεί από τα τέλη Οκτωβρίου με 100 άτομα προσωπικό εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη τους τελευταίους 11 μήνες του έτους ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ταξική και όχι σεξιστική η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»

Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες: «Όσοι τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου»

Βίντεο-απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: «Όχι και τόσο ανενεργός o κ. Χιλετζάκης» – «Τι θέρισε και με ποια βοήθεια»