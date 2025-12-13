search
13.12.2025 20:41

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ταξική και όχι σεξιστική η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»

13.12.2025 20:41
Ως φράση με ταξική αφετηρία και όχι με σεξιστικό περιεχόμενο χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν», το οποίο απηύθυνε προς τη βουλευτή της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ασκώντας κριτική σε όσους την κατηγόρησαν για σεξισμό, τονίζοντας ότι και η ίδια έχει σκίσει πολλά καλσόν. 

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξήγησε πως η συγκεκριμένη έκφραση έχει τις ρίζες της στη γυναικεία εργατική τάξη και λειτουργεί ως αντισύμβολο της αστικής ευπρέπειας. «Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες . Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση.  Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

1 / 3