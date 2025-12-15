search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 12:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 10:57

Στο Μαξίμου την Τετάρτη η Κ.Ο. της ΝΔ

15.12.2025 10:57
maximou_vouleftes

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεί την Κ.Ο. της ΝΔ στο Μαξίμου λίγο πριν τις γιορτές, για ευχές και… ζυμώσεις.

Την Τετάρτη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα περάσουν την πύλη του πρωθυπουργικού γραφείου, με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων να αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις, μετά το «όχι» των αγροτών για συνάντηση με την κυβέρνηση.

Πάντως, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το επιτελείο του πρωθυπουργού θέλει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που θα έχει δημιουργήσει η ψήφιση του προϋπολογισμού, ώστε να αποτρέψει… γκρίνιες για τα αγροτικά από βουλευτές που προτίμησαν να σιωπήσουν κατά τη συνεδρίαση της Κ.Ο.

Διαβάστε επίσης

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές

Η σκωπτική ανάρτηση Λαζαρίδη, η φωτογραφία και το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
facelift-new
ΥΓΕΙΑ

Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές

morocco_plimmires_grab
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες (videos)

syreggela_zoi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Συρεγγέλα: Αγωγή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη φωτογραφία με τη Σεμερτζίδου

theatre new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Απεργία ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου – Σφοδρή σύγκρουση ΣΕΗ και Παραγωγών

parastasi-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Λονδίνο… έφερε στην Αθήνα 14 ελληνικά θεατρικά έργα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 12:22
facelift-new
ΥΓΕΙΑ

Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές

morocco_plimmires_grab
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες (videos)

syreggela_zoi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Συρεγγέλα: Αγωγή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη φωτογραφία με τη Σεμερτζίδου

1 / 3