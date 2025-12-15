Στο Μαξίμου την Τετάρτη η Κ.Ο. της ΝΔ

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεί την Κ.Ο. της ΝΔ στο Μαξίμου λίγο πριν τις γιορτές, για ευχές και… ζυμώσεις.

Την Τετάρτη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα περάσουν την πύλη του πρωθυπουργικού γραφείου, με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων να αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις, μετά το «όχι» των αγροτών για συνάντηση με την κυβέρνηση.

Πάντως, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το επιτελείο του πρωθυπουργού θέλει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που θα έχει δημιουργήσει η ψήφιση του προϋπολογισμού, ώστε να αποτρέψει… γκρίνιες για τα αγροτικά από βουλευτές που προτίμησαν να σιωπήσουν κατά τη συνεδρίαση της Κ.Ο.

