Η σκωπτική ανάρτηση Λαζαρίδη, η φωτογραφία και το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Τη φωτογραφία που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη ανάρτησε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Μακάριος Λαζαρίδης.
«Οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ενημερώνω μη τυχόν και θελήσει να τους επισκεφτεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», έγραψε σκωπτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.
