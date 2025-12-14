search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.12.2025 13:30

Η σκωπτική ανάρτηση Λαζαρίδη, η φωτογραφία και το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

14.12.2025 13:30
lazaridis_androulakis

Τη φωτογραφία που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη ανάρτησε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ενημερώνω μη τυχόν και θελήσει να τους επισκεφτεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», έγραψε σκωπτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

