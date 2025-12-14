Η σκωπτική ανάρτηση Λαζαρίδη, η φωτογραφία και το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Τη φωτογραφία που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη ανάρτησε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ενημερώνω μη τυχόν και θελήσει να τους επισκεφτεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», έγραψε σκωπτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Οι κουμπάροι του @androulakisnick βρίσκονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.



Ενημερώνω μη τυχόν και θελήσει να τους επισκεφθεί ο πρόεδρος του @pasok. pic.twitter.com/13dOVJEvla — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) December 14, 2025

