Μαρία Συρεγγέλα: Αγωγή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη φωτογραφία με τη Σεμερτζίδου

Την πρόθεσή της να υποβάλει αγωγή κατά της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε γνωστή η Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως είπε στο ραδιόφωνο του Alpha 9,89 αφορά φωτογραφία που έδειξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία απεικονίζονται η ίδια και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα.

Διαβάστε επίσης:

Στο Μαξίμου την Τετάρτη η Κ.Ο. της ΝΔ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές