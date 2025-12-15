search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 12:04

Μαρία Συρεγγέλα: Αγωγή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη φωτογραφία με τη Σεμερτζίδου

15.12.2025 12:04
syreggela_zoi_new

Την πρόθεσή της να υποβάλει αγωγή κατά της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε γνωστή η Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως είπε στο ραδιόφωνο του Alpha 9,89 αφορά φωτογραφία που έδειξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία απεικονίζονται η ίδια και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα.

Διαβάστε επίσης:

Στο Μαξίμου την Τετάρτη η Κ.Ο. της ΝΔ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Ο Κασσελάκης πάει ΗΠΑ για γιορτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

ksulo-lamia-214
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών στο κέντρο της Λαμίας, δύο άτομα στο νοσοκομείο

alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:04
one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

australia makeleio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος, σχεδίασαν το μακελειό μετά από ταξίδι στις Φιλιππίνες – Οι σχέσεις με τον ISIS – Αυστηροποιούνται οι νόμοι για την οπλοκατοχή

1 / 3