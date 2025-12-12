search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Έρχεται στην Εξεταστική για να κάνει σόου – Ό,τι έγινε χθες γίνεται σε κάθε συνεδρίαση

Στην σεξιστική επίθεση που δέχθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπουλου στη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews, η κ. Συρεγγέλα τόνισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έρχεται στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής μόνο και μόνο για να κάνει σόου», τονίζοντας πως ό,τι συνέβη χθες συμβαίνει σε κάθε συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τι έγινε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της απευθύνθηκε απαξιωτικά λέγοντάς της «να μην σκίσει κανένα καλσόν», η κ. Συρεγγέλα απάντησε: «Κατ’ αρχάς δεν είναι κάτι που συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει σε κάθε συνεδρίαση. Η κ. Κωνσταντοπούλου έρχεται στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής μόνο και μόνο για να κάνει σόου, να παίξει στα σόσιαλ μίντια, να κάνει βιντεάκια για χίλιους άλλους λόγους, πέρα από το να τηρηθεί μια θεσμική διαδικασία και να ακολουθήσουν κανονικά οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής».

«Μιλάει πάνω σε όλους τους βουλευτές, σε όλους όσους μιλούν. Θέλει να έχει πάντα τον λόγο, διακόπτει, ειρωνεύεται και εχθές έφτασε και στο σημείο να κάνει απέναντι σε γυναίκα – για τις γυναίκες λέει ότι προασπίζεται τα γυναικεία δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα – επίθεση επειδή δεν συμφωνούσε για κάποιους λόγους δικούς της», πρόσθεσε.

Όσο για το αν είναι ικανοποιημένη από το παραγόμενο αποτέλεσμα της Εξεταστικής, η κ. Συρεγγέλα ξεκαθάρισε ότι όπως έχει πει και δημόσια «υπάρχουν βουλευτές που μπαίνουν στη λογική να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί – όχι μόνο από το κόμμα της ΝΔ, αλλά από όλα τα κόμματα – και υπάρχουν και βουλευτές που κάνουν ερωτήσεις μόνο και μόνο γιατί θεωρούν ότι την επόμενη ημέρα με αυτό τον τρόπο θα έχουν μεγαλύτερη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

