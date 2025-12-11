Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος για τη φράση της Κωνσταντοπούλου με το «καλσόν» στη Συρεγγέλα – Ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η μειωτική και ειρωνική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανακοίνωσή της η ΝΔ χαρακτηρίζει τη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «απροκάλυπτα σεξιστική, προσβάλλει όλες τις γυναίκες στη δημόσια ζωή».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα -«μη σκίσετε κανένα καλτσόν»- αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού. Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή.

Η στάση της, μάλιστα, αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές».

Συρεγγέλα: Δίχως τέλος οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής

Σε δήλωση προχώρησε η Μαρία Συρεγγέλα για την νέα επίθεση Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω “σκίσει πολλές φορές το καλσόν” για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών. Η κα Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές».

Ο επίμαχος διάλογος

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, να κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν ξέρω κρητικά κύριε, δεν σας καταλαβαίνω

Γιώργος Ξυλούρης: Να κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις εσύ;

Μ. Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν… Είστε εμπλεκόμενη

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα

Στον καυγά παρενέβη ο Μακάριος Λαζαρίδης που εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση στη Μαρία Συρεγγέλα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Σεξιστική δεν είναι μόνον μια επίθεση από άντρα σε γυναίκα αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία εσείς

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό

Μακάριος Λαζαρίδης: Ήταν άθλια και σεξιστική επίθεση

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό

Κώστας Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Καταδικάζουμε τη φράση

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί; Να τοποθετηθεί αλλιώς ταυτίζεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ενημερωθώ και θα τοποθετηθώ.

Στη συνέχεια η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι οφείλει να αποφασίσει ο εισαγγελέας για την ισχύ ή όχι του αυτοφώρου συνοδεία του μάρτυρα. “Τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήναι”, υποστήριξε. Η κ. Αποστολάκη καταδίκασε την επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον της Μαρίας Συρεγγέλα.

“Καταδικάζουμε λεκτικές επιθέσεις και σεξιστικές επιθέσεις όπως αυτές που ακούστηκαν”, ανέφερε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει απότομα έδρανό της “ντροπή” κι ότι “το ΠΑΣΟΚ κάνει το χατίρι στην πλειοψηφία”. Μιλένα Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει χατίρια Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, το ειδαμε. Τι ντροπή! Η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ γιατί απέφυγε, όπως είπε, να πάρει θέση για την καταγγελία της περί απειλών από τον «φραπέ». Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για όσα κατήγγειλα δεν λέτε τίποτα; Να πάρω το 100! Μιλένα Αποστολάκη: Μένουμε όλοι άναυδοι. Ελπίζω να υπάρχουν αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες που θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν όσα καταγγέλλετε κυρία Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε και επιτέθηκε εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ. «Ελπίζετε, αλλά δεν τον ρωτάτε τον ίδιο να σας πει. Τι ντροπή! Οι επισυνδέσεις…», σχολίασε.

Σε ανάρτησή του ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αναφέρει: «Η χυδαία σεξιστική επίθεση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την @mariasyrengela εντός τη Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής αποτελεί ντροπή για το Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να το μετατρέπει σε προσωπικό του θέατρο προσβολών, είναι γελασμένος. Απαράδεκτη όμως και η στάση του @pasok, που επέλεξε για ακόμη μία φορά τη βολική σιωπή. Όταν η αξιοπρέπεια μπαίνει στο στόχαστρο, η ουδετερότητα είναι συνενοχή».

Η χυδαία σεξιστική επίθεση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την @mariasyrengela εντός τη Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής αποτελεί ντροπή για το Κοινοβούλιο.



Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να το μετατρέπει σε προσωπικό του θέατρο προσβολών, είναι γελασμένος.



Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷

