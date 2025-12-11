Στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο του Μπράλου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε δήλωσή του εξέφρασε τη στήριξη του κόμματός του στον αγώνα τους.

«Από το μπλόκο του Μπράλου, μεταφέρουμε σε όλους τους αγρότες και τις αγρότισσες, σε όλη την Ελλάδα, τη στήριξη μας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Γιατί ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και πρέπει να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους, από μια κυβέρνηση, η οποία εδώ και 7 χρόνια, το μόνο που κάνει είναι να πλήττει τα συμφέροντά τους και να οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου.

Είναι εθνικής σημασίας αυτός ο αγώνας των αγροτών».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο για «γαλάζιες ακρίδες» .

«Δεν αφορά μόνο με το εισόδημα των αγροτών αλλά και το κόστος των προϊόντων στα ράφια. Έχει να κάνει με το αν θα υπάρχει ζωή στα χωριά μας. Έχει να κάνει και με ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο οι «γαλάζιες ακρίδες» έχουν φάει δισεκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλη την περιφερειακή ανάπτυξη.

Δυστυχώς οι αγρότες με ενημερώνουν, ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια αλυσίδα χρεοκοπίας στην ύπαιθρο, διότι όλοι οι προμηθευτές τους και όλα τα συναφή επαγγέλματα με τον αγροτικό χώρο πλήττονται».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν δινει απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, και οτι προσπαθεί να στρέψει κοινωνικές ομάδες κατά των αγροτών.

«Και η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις.

Προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών.

Και βλέπουμε ταυτόχρονα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να αποδεικνύεται, ότι υπήρχαν γαλάζια στελέχη που μπαινόβγαιναν στο Μαξίμου, κανόνιζαν ραντεβού με υπουργούς, κανόνιζαν να «κλαδέψουν» υπουργούς, κανόνιζαν να διώξουν και απειλούσαν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν ελέγχους.

Ήξεραν πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, παραποιούσαν στοιχεία και κάλυπταν με λάδωμα, ελλιπή δεδομένα.

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και πρέπει η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Φάμελλλος αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα αγροτικά ζητήματα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει, από την αρχή της χρονιάς, έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής για αγροτικό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο.

Για να υπάρχουν εργατικά χέρια στην ύπαιθρο, νέο κανονισμό ΕΛΓΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα μπορέσει να κρατήσει τους νέους στην ύπαιθρο και θα συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγικότητα. Και βέβαια για να ρυθμιστούν τα αγροτικά χρέη και για μια νέα συνεταιριστικότητα.

Επίσης, για την ευλογιά έχουμε ανακοινώσει τις προτάσεις μας από την αρχή Σεπτεμβρίου, όπου περιλαμβάνεται η αποζημίωση εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, μαζί με την αποζημίωση για ζωοτροφές και για την πλήρη αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου.

Διότι πρέπει να δοθούν λεφτά για το ζωικό κεφάλαιο, ώστε να είναι ξανά παραγωγικά ελληνικά κοπάδια».

