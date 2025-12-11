Πουλάει τρέλα ο Φραπές για τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχει η οικογένειά του – Η Jaguar του χιλιάρικου και η Porsche που αγόρασε το 2019 ή το… 2021

Ο γνωστός στο πανελλήνιο ως «φραπές» που τον ξέρουν –όπως ο ίδιος είπε ως «τζιτζή», αν και όποτε δυσκολεύεται από τις ερωτήσεις επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, πολλές φορές λύνει το χειρόφρενο και προχωρά σε αποκαλύψεις.

Ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, παραδέχθηκε όχι μόνο ότι ο ίδιος έχει στην κατοχή του ακριβά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία παλιά τζάγκουαρ την οποία αγόρασε με 1.000 ευρώ, αλλά και ότι ο γιος του, δημοτικός σύμβουλος στα Ανώγεια, διαθέτει… Porsche (πόρσε).

Ερωτηθείς σχετικά από τον βουλευτή του ΚΙΔΗ Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο Ξυλούρης επικαλέστηκε τα… προσωπικά δεδομένα του γιου του και έτσι απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία – για το πώς αποκτήθηκε δηλαδή το πολυτελές αυτοκίνητο και άλλα στοιχεία.

Έτσι μετά το ζευγάρι Μαγειρία – Σεμερτζίδου, άλλη μία οικογένεια γαλάζιων στελεχών δείχνει αδυναμία στα πανάκριβα αυτοκίνητα, σύμβολα «κοινωνικής επιτυχίας», αν όχι και «υπεροχής» στη σκέψη των κατόχων τους.

Σε ότι αφορά την περιβόητη Jaguar, απάντησε πως ήταν μοντέλο του ‘99, πως την αγόρασε από έναν φίλο του από την Κόρινθο για «ένα χιλιάρικο». Την «έφτιαξε», όπως είπε, με 6.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια «έσκασε η μηχανή» και την πούλησε για «παλιοσίδερα» στην Ιταλία. Δεν θέλησε να «δώσει» το όνομα του φίλου του που του έδωσε το αυτοκίνητο.

Δεχόμενος, ασφυκτική πίεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι ο γιος του είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ότι την Porsche του την αγόρασε αυτός το 2019, στη συνέχεια είπε ότι το πήρε το 2021 και ότι το αυτοκίνητο κόστιζε 47.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον ρώτησε για την πολυτελή Porsche του γιου του με την ένταση να χτυπάει κόκκινο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απέκτησε ο Πόρσε ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που την βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα λεφτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξερω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αρα ειναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απαντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και κυκλοφορεί στο χωριό…

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πηρε. 47 χιλιαδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρηκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

Διαβάστε επίσης

Eurogroup: Αμφίρροπη μάχη Πιερρακάκη – φαν Πέτεγκεμ με πολλές «ουρές» για την Ευρωζώνη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Nέας Δημοκρατίας σε νευρική κρίση και το Μέγαρο Μαξίμου σε διαρκή αγωνία υπό το φόβο ατυχήματος