Φραπές στην Εξεταστική: Ειρωνείες, αμηχανία, απόγνωση, βλέμμα στο προεδρείο και σιωπή που δεν έμεινε και τόσο… σιωπηλή

Ξεκίνησε, έχοντας προφανώς οδηγίες από τους νομικούς του συμβούλους, με τη δήλωση ότι επειδή μέσα ενημέρωσης και αντιπολίτευση τον θεωρούν ύποπτο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά στη συνέχεια, ο επονομαζόμενος “Φραπές”, κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, έδωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περισσότερες πληροφορίες κι απ’ όσες περίμεναν οι ίδιοι οι βουλευτές μέλη της, αν υπολογίσουμε τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα απέφευγε να πει οτιδήποτε σημαντικό.
Για την ακρίβεια, από ένα σημείο και μετά αποκάλυψε πράγματα για τις σχέσεις του του με τον Οργανισμό και την κυβέρνηση, καθώς και για τα οικονομικά της οικογένειάς του, όπως η κατοχή υπερπολυτελών αυτοκινήτων.
Όμως, καθ’ όλη τη διάρκεια της 4ωρης και πλέον, κατάθεσής του, ο Φραπές έδειχνε εξαιρετική αμηχανία. Η… σκηνική του παρουσία τρόπον τινά, φανέρωνε άνθρωπο που ασφυκτιούσε από την κατάσταση και τις ερωτήσεις, ήταν διατεθειμένος μεν να τηρήσει τη σιωπή, αλλά έψαχνε και τις απαντήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, που ένιωθε πως έπρεπε να ξεκαθαρίσει πράγματα.
Ενίοτε εξέπεμπε απόγνωση, ενώ πολλές φορές, ειδικά στην αρχή μα και προς το τέλος της κατάθεσης έστρεφε το βλέμμα του όχι στον βουλευτή που ρωτούσε, αλλά στο προεδρείο – στάση που ερμηνεύτηκε ως ιδιότυπη απελπισμένη έκκληση για… ‘βοήθεια”. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις ακουμπούσε πίσω, σαν αποκαμωμένος και πάντως μακριά από το μικρόφωνο – σχεδόν δεν ακουγόταν στις απαντήσεις που έδινε. Η “γλώσσα” των χεριών του πρόδιδε άγχος, δυσφορία και αδημονία να τελειώσει το… “μαρτύριο”.
Ταυτόχρονα, ο «Φραπές» δεν δίστασε, μάλλον ως δείγμα να άμυνας, να ειρωνευτεί βουλευτές που τον ρωτούσαν, τόσο σχετικά με τις απομαγνητοφωνήσεις των διαλόγων του στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όσο και για το υπόμνημα που κατέθεσε πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, για να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Μία σιωπή, που δεν έμεινε τελικά και ιδιαίτερα… σιωπηλή!
Αρχικά ειρωνεύτηκε τον Βασίλη Κόκκαλη για κάποιες ερωτήσεις που του έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον Νάσο Ηλιόπουλο έδωσε “ρεσιτάλ”:
Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, όπου απάντησε με ειρωνεία στο ερώτημα για το υπόμνημα που κατέθεσε, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και νέα ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το προεδρείο, αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη:
Στην ερώτηση δεν ποιον έδειξε τη μήνυση κατά Τυχεροπούλου, απάντησε… “στον λαχανέμπορα την έδειξε”.
«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί. Με έχετε κατακρίνει και δικασμένο εδώ και έξι μήνες. Με καταζητείτε και με δικάζετε κάθε μέρα», ανέφερε, διαψεύδοντας πως η περιουσία του έχει δεσμευθεί.
Είναι ενδεικτικοί οι διάλογοι:
Επίσης, όταν ρωτήθηκε από βουλευτή της Νίκης Γιώργο Ρούντα, γιατί δεν είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου, απάντησε ότι «είχα πονόδοντο».
Νωρίτερα, θέλησε να σχολιάσει την βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία διευκρίνισε ότι για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα διαβάσει όλο το υλικό για έναν διάλογο. “Άμα βαριέστε να τη διαβάσω εγώ τότε”, είπε ο κ. Ξυλούρης.
Σε άλλο σημείο έκανε στον… σταυρό του, θέλοντας να δείξει ότι εκπλήσσεται με τις ερωτήσεις που δέχεται.
“Την άδεια θα σου πάρω για τον ποιον θα κάνω κουμπάρο;” ήταν η απάντηση σε άλλη ερώτηση. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον ρώτησε αν είναι στη ΝΔ, απάντησε αρνητικά, συμπληρώνοντας “ψάχνω πού θα γραφτώ τώρα”.
