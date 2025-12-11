search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.12.2025 17:01

Φραπές στην Εξεταστική: Ειρωνείες, αμηχανία, απόγνωση, βλέμμα στο προεδρείο και σιωπή που δεν έμεινε και τόσο… σιωπηλή

11.12.2025 17:01
FRAPES_EXETASTIKI

Ξεκίνησε, έχοντας προφανώς οδηγίες από τους νομικούς του συμβούλους, με τη δήλωση ότι επειδή μέσα ενημέρωσης και αντιπολίτευση τον θεωρούν ύποπτο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά στη συνέχεια, ο επονομαζόμενος “Φραπές”, κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, έδωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περισσότερες πληροφορίες κι απ’ όσες περίμεναν οι ίδιοι οι βουλευτές μέλη της, αν υπολογίσουμε τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα απέφευγε να πει οτιδήποτε σημαντικό.

Για την ακρίβεια, από ένα σημείο και μετά αποκάλυψε πράγματα για τις σχέσεις του του με τον Οργανισμό και την κυβέρνηση, καθώς και για τα οικονομικά της οικογένειάς του, όπως η κατοχή υπερπολυτελών αυτοκινήτων.

Όμως, καθ’ όλη τη διάρκεια της 4ωρης και πλέον, κατάθεσής του, ο Φραπές έδειχνε εξαιρετική αμηχανία. Η… σκηνική του παρουσία τρόπον τινά, φανέρωνε άνθρωπο που ασφυκτιούσε από την κατάσταση και τις ερωτήσεις, ήταν διατεθειμένος μεν να τηρήσει τη σιωπή, αλλά έψαχνε και τις απαντήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, που ένιωθε πως έπρεπε να ξεκαθαρίσει πράγματα.

Απόγνωση και έκκληση για… βοήθεια

Ενίοτε εξέπεμπε απόγνωση, ενώ πολλές φορές, ειδικά στην αρχή μα και προς το τέλος της κατάθεσης έστρεφε το βλέμμα του όχι στον βουλευτή που ρωτούσε, αλλά στο προεδρείο – στάση που ερμηνεύτηκε ως ιδιότυπη απελπισμένη έκκληση για… ‘βοήθεια”. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις ακουμπούσε πίσω, σαν αποκαμωμένος και πάντως μακριά από το μικρόφωνο – σχεδόν δεν ακουγόταν στις απαντήσεις που έδινε. Η “γλώσσα” των χεριών του πρόδιδε άγχος, δυσφορία και αδημονία να τελειώσει το… “μαρτύριο”.

Ταυτόχρονα, ο «Φραπές» δεν δίστασε, μάλλον ως δείγμα να άμυνας, να ειρωνευτεί βουλευτές που τον ρωτούσαν, τόσο σχετικά με τις απομαγνητοφωνήσεις των διαλόγων του στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όσο και για το υπόμνημα που κατέθεσε πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, για να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Μία σιωπή, που δεν έμεινε τελικά και ιδιαίτερα… σιωπηλή!

“Ταξιτζής μου έφτιαξε το υπόμνημα”

Αρχικά ειρωνεύτηκε τον Βασίλη Κόκκαλη για κάποιες ερωτήσεις που του έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον Νάσο Ηλιόπουλο έδωσε “ρεσιτάλ”:

Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, όπου απάντησε με ειρωνεία στο ερώτημα για το υπόμνημα που κατέθεσε, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και νέα ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το προεδρείο, αλλά και τον Μακάριο Λαζαρίδη:

  • Νάσος Ηλιόπουλος: Ποιος σας έφτιαξε το υπόμνημα; Ο νομικός δεν σας είπε οτι δεν μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είστε ύποπτος;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Ένας ταξιτζής το έφτιαξε…
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο κύριε Νικολακόπουλε!
  • Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν θα απαντάται με ειρωνικό τρόπο!
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανοίξτε το μικρόφωνο!
  • Γιώργος Ξυλούρης: Επικαλούμαι το νόμο σιωπής. Το υπόμνημα το έφτιαξαν δικηγόροι.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Είστε ύποπτος; Συμφωνείτε με τον κύριο Λαζαρίδη;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Ναι είμαι ύποπτος από τα ΜΜΕ και από εσάς!
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον επικροτεί ο Λαζαρίδης! Μπράβο παλικάρι!
  • Μακάριος Λαζαρίδης: Αυτά όχι σε εμένα κυρία Κωνσταντοπούλου! Αυτά στον Παναθηναϊκό!
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε ότι είναι ψεύτικες οι συνομιλίες της δικογραφίας. Θα κινηθείτε νομικά κατά του κυρίου Στρατάκου που είπε ότι ισχύουν;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Υπάρχει περιθώριο γι’αυτό.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Οι φωτογραφίες με Βορίδη, με Στρατάκη κτλ είναι αληθινες;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Αληθινές είναι.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Πώς τις βγάλατε;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι πως τις βγάλαμε, βγήκανε.

“Έχω όνομα, το Φραπές αλλού” – κι ένας… λαχανέμπορας

Στην ερώτηση δεν ποιον έδειξε τη μήνυση κατά Τυχεροπούλου, απάντησε… “στον λαχανέμπορα την έδειξε”.

«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί. Με έχετε κατακρίνει και δικασμένο εδώ και έξι μήνες. Με καταζητείτε και με δικάζετε κάθε μέρα», ανέφερε, διαψεύδοντας πως η περιουσία του έχει δεσμευθεί.

Είναι ενδεικτικοί οι διάλογοι:

  • Γ. Ξυλούρης: Δεν παίζω τζόκερ…
  • Γιώργος Ξυλούρης: Εδώ όνομα, το «Φραπέ» αλλού.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Μην μου κλείνετε το μάτι.
  • Γιώργος Ξυλούρης: Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Τα παρατσούκλια αλλού!
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Συνεννοηθήκαμε;
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλεί και δεν του λέτε τίποτα!
  • Ανδρέας Νικολακόπουλος: Ψυχραιμία.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε σε διάλογο της δικογραφίας πως εάν είχατε σκοτώσει τη Τυχεροπούλου, θα είχατε δώσει ένα πενηντάρι σε δικηγόρους και τώρα θα ήσασταν έξω. Πώς κοστολογείτε την υπηρεσία;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Κοιτάχτε το ποινικό μου μητρώο να δείτε εάν έχω τέτοιες ιστορίες…
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Κάνατε έρευνα αγοράς; Ήταν φιλική τιμή;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Απάντησα.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Με τον Μάκη Βορίδη βρεθήκατε;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε βρεθήκαμε ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Από όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμιλήσαμε.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Τζόκερ παίξατε;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ.
  • Νάσος Ηλιόπουλος: Θα μας πείτε πέντε αριθμούς;
  • Γιώργος Ξυλούρης: Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;

Ο… πονόδοντος και η… βαρεμάρα

Επίσης, όταν ρωτήθηκε από βουλευτή της Νίκης Γιώργο Ρούντα, γιατί δεν είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου, απάντησε ότι «είχα πονόδοντο».

Νωρίτερα, θέλησε να σχολιάσει την βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία διευκρίνισε ότι για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα διαβάσει όλο το υλικό για έναν διάλογο. “Άμα βαριέστε να τη διαβάσω εγώ τότε”, είπε ο κ. Ξυλούρης.

Σε άλλο σημείο έκανε στον… σταυρό του, θέλοντας να δείξει ότι εκπλήσσεται με τις ερωτήσεις που δέχεται.

“Την άδεια θα σου πάρω για τον ποιον θα κάνω κουμπάρο;” ήταν η απάντηση σε άλλη ερώτηση. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον ρώτησε αν είναι στη ΝΔ, απάντησε αρνητικά, συμπληρώνοντας “ψάχνω πού θα γραφτώ τώρα”.

