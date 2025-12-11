Ο Βενιζέλος ως σημείο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ- Έρχονται ενημερώσεις των δημοσιογράφων και «ζύγισμα» του κόμματος Τσίπρα

Το προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για να υπάρξουν συγκλίσεις αναφορικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86, μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί το προκάλυμα των κορυφαίων στελεχών της ΝΔ απέναντι στα σκάνδαλα και ειδικά σε αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα αποτελεί ένα κοινό έδαφος ώστε το ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο διεργασιών στην κεντροαριστερά, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Με τον Αλέξη Τσίπρα να κινείται γρήγορα προς την δημιουργία κόμματος κάθε ενωτική κίνηση είναι σημαντική ώστε να περιοριστεί ο χώρος του.

Εμβληματικό πρόσωπο για την Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει το κύρος και το επιστημονικό υπόβαθρο για να ανοίξει την σχετική συζήτηση και να την φέρει στο επίκεντρο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το Ινστιτούτο InSocial διοργανώνει την Πέμπτη εκδήλωση με τίτλο: «προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθέωρησης». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ε. Βενιζέλος που θα δώσει τον τόνο. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Ευαγγελία Λιακούλη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Υπεύθυνη του Τομέα Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και ο Χρήστος Κακλαμάνης Γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης. Στη συζήτηση θα παρέμβουν ο Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, η Κωνσταντίνα Γεωργάκη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Γραμματέας του Τομέα Θεσμών, ο Συνταγματολόγος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος και ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νίκος Παπασπύρου. Τον Συντονισμό θα έχει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και Συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής. Η έναρξη της θα γίνει από τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό.

Το ΠΑΣΟΚ μέσω της εκδήλωσης αυτής βγάζει στην πρώτη γραμμή το στελεχιακό του δυναμικό που διαθέτει ισχυρή νομική συγκρότηση υπό τον Ε. Βενιζέλο που θα είναι και το σημείο αναφοράς. Με βάση τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν θα ανοίξει και η συζήτηση με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι με ποιους θα υπάρξουν οι απαραίτητες συναινέσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση που απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες. Σε αυτό άλλωστε το πλαίσιο τοποθετείται και ο Ε. Βενιζέλος που ζητά υπερβάσεις στις τοποθετήσεις του, μιλώντας για μη διακυβερνήσιμη χώρα.

Την ίδια ώρα στην Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν εδώ και καιρό σκέψεις για τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που διατηρεί την επαφή με τους δημοσιογράφους στοχεύει στην διαρκή ενημέρωση τους προκειμένου να προωθούνται ακόμα περισσότερο οι θέσεις και οι δράσεις του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουν άλλωστε στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι επικοινωνιακά το μπράντεφερ με την κυβέρνηση και το κόμμα Τσίπρα θα γίνει ακόμα πιο σκληρό καθώς μπαίνουμε στην τελευταία μη προεκλογική χρονιά.

Την ερχόμενη εβδομάδα φτάνουν φρέσκιες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν τον απόηχο μετά την παρουσία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και την ομιλία του. Στη Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν να ζυγίσουν τα αποτελέσματα τους. Εκτιμούν με την μέχρι τώρα εικόνα πάντως, πως περισσότερο συσπειρώνει την κυβέρνηση ένα κόμμα Τσίπρα παρά την απειλεί.

