10.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.12.2025 17:16

Επίθεση Τσουκαλά στην κυβέρνηση για το αγροτικό: «Ανίκανοι και χωρίς σχέδιο επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό»

tsoukalas

«Τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλούν σε διάλογο τους αγρότες, ο υπουργός Δικαιοσύνης τους αποκαλεί “γκάνγκστερ” και προσπαθεί να δυσφημίσει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματά τους, ταυτίζοντάς τους με μεμονωμένα φαινόμενα βίας», αναφέρει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χωρίς σχέδιο και ανίκανη να δώσει πραγματικές λύσεις, επενδύει στην πεπατημένη του κοινωνικού αυτοματισμού και τον κοινωνικό διχασμό, μπας και γλιτώσει από τις πολιτικές της ευθύνες». Σημειώνει ότι «οδηγούν τον αγροτικό κόσμο σε χρεοκοπία, χωρίς να κάνουν ούτε το αυτονόητο: να αναστείλουν μέχρι τις οριστικές πληρωμές, τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers».

 Σχολιάζει επίσης, ότι «επειδή τις τελευταίες ημέρες η κυβερνητική “καραμέλα” είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση λαϊκίζει όταν βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, συνομιλεί μαζί τους και τους παρουσιάζει το εναλλακτικό σχέδιο για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, θα τους συστήναμε να μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια».

Επ’ αυτού παραθέτει την παρακάτω αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Βουλή, στις 18.01.2017: «Για τί είστε υπερήφανοι; Ότι πληρώσατε τους αγρότες; Ότι πληρώσατε τις ενισχύσεις; Ότι δώσατε 3,7 δισ. απ’ τα οποία παραπάνω από το 1 δισ. είναι αυτά που δεν είχατε δώσει το 2015; Αυτό σας έλειπε. Να μην καταβάλλετε και τους πόρους που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (…). Αντί να προλαμβάνετε επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο, τρέχετε ασθμαίνοντας πίσω από το πρόβλημα, όταν αυτό έχει μετατραπεί σε επιδημία».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει κατόπιν αυτών, πως «ό,τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό κόσμο, αποδείχτηκε “φούσκα”» και ρωτά «πόσο περήφανος είναι που διαχειριστικά, έχει ανάλογες επιδόσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

