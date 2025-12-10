ΔΣΑ: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα – «Κόλαφος» από τους δικηγόρους

Με αμηχανία υποδέχθηκαν στην κυβέρνηση το αποτέλεσμα του β’ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), όπου ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος του συλλόγου, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κυριολεκτικά «διέλυσε» τον αντίπαλό του (υποστηριζόμενο από τη ΝΔ) Δημήτρη Αναστασόπουλο, με το τελικό αποτέλεσμα (61,29% και 38,71%, αντίστοιχα) να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, αλλά και αμφιβολιών.

Κομματικές πηγές της ΝΔ παραδέχονται ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στον ΔΣΑ αποτελεί σαφή αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών στο χώρο της δικαιοσύνης από τον μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο της χώρας. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα αυτό έρχεται κόντρα στα… προγνωστικά, που έφερναν ως φαβορί τον Δ. Αναστασόπουλο, αλλά διαψεύστηκαν με ηχηρό τρόπο προκαλώντας την προαναφερθείσα αμηχανία.

Ο ίδιος ο Δ. Αναστασόπουλος, σε δηλώσεις του μετά τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, λέγοντας ότι «αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο μεγάλος νικητής στις πρώτες του δηλώσεις επισήμανε ότι βασική του επιδίωξη είναι ένας ΔΣΑ που «να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου».

Εκτός όμως από αμηχανία, το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στον μεγαλύτερο επαγγελματικό σύλλογο της χώρας προκαλεί επιπλέον προβληματισμό στην κυβέρνηση, καθώς ο κλάδος των δικηγόρων θεωρείται ως ένας από τους «πυλώνες» της λεγόμενης μεσαίας τάξης και η ήττα του υποψηφίου προέδρου που υποστηρίχθηκε από την κυβερνώσα παράταξη ερμηνεύεται ως ένα ακόμα σημάδι εκδήλωσης της δυσαρέσκειας ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων για την κυβέρνηση.

Μάλιστα, εντός της ΝΔ κάποιοι θυμίζουν ότι μια από τις μεγαλύτερες «ρωγμές» στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε προκαλέσει το αποκαλούμενο «κίνημα της γραβάτας» κατά του νόμου Κατρούγκαλου, στο οποίο είχαν πρωτοστατήσει οι δικηγόροι. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η τότε κυβέρνηση δεν ανέκαμψε ποτέ από τη ζημιά που της προκάλεσαν οι κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο ΔΣΑ είχε συγκρουστεί μετωπικά με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, την αμφιλεγόμενη διάταξη που προβλέπει τον αποκλεισμό του κατηγορουμένου από στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατά τη γνώμη των αστυνομικών ή των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Η συγκεκριμένη διάταξη είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του τότε προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσσού, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook είχε μεταχειριστεί αντί σχολίου τον πασίγνωστο στίχο του Νίκου Καββαδία, «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο», με τον Γ. Φλωρίδη να επικαλείται αποφάσεις του ΕΔΔΑ για να δικαιολογήσει την επίμαχη ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα στον ΔΣΑ έρχεται μόλις λίγο καιρό μετά την εξαιρετικά αγχώδη ψηφοφορία στην ΚΕΔΕ, όπου το ψήφισμα της «γαλάζιας» παράταξης του Λάζαρου Κυρίζογλου «πέρασε» κυριολεκτικά… στο τσακ (που λέει κι ο λαός…), με 92 ψήφους, έναντι 89 ψήφων που έλαβε το ψήφισμα της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα – ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον Α. Κουτσόλαμπρο για την εκλογική του νίκη.

Στην κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες, το αποτέλεσμα των εκλογών στον ΔΣΑ αναμένεται να μελετηθεί επισταμένως τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο δικηγορικός κλάδος μοιάζει να της «γυρίζει την πλάτη» για διάφορους λόγους και πλέον η ανησυχία είναι αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι «τοπικό φαινόμενο» ή κάτι βαθύτερο.

