Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για τη συνταγματική αναθεώρηση με «οδηγό» τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Τον δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση επιχειρεί να φέρει στο επίκεντρο το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία Insocial.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τους τομείς Θεσμών & Διαφάνειας και Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς» της ΕΣΗΕΑ, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και να χαιρετίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις κρίσιμες θεσμικές τομές που, κατά την άποψή του, απαιτεί η επόμενη αναθεωρητική διαδικασία.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμούς από την βουλευτή και υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης – Θεσμών, Ευαγγελία Λιακούλη, και τον γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την κεντρική ομιλία θα συμμετάσχουν οι πανεπιστημιακοί Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Κωνσταντίνος Μποτόπουλος και Νίκος Παπασπύρου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων του δημόσιου δικαίου. Τον συντονισμό θα έχει ο συνταγματολόγος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

