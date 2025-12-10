search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.12.2025 12:44

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

Τους αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού όρισε με απόφασή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς οργανωτικού της ΝΔ είναι οι παρακάτω:

  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς ο κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών ο κ. Προμπονάς Ανδρέας.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής & Δυτικής Αττικής ο κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο κ. Πολιτειάδης Βασίλης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην των εκλογικών περιφερειών Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης) ο κ. Τάπρας Ηλίας.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης ο κ. Κουρίδης Χαρίτων.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Αδάμ Στέργιος.
  • Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ηπείρου η κ. Σταμάτη Ελένη.
  • Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κ. Αντωνίου Έφη.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Πατσούρης Περικλής.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Παπαφράγκας Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Κυριακούλιας Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο κ. Καφτηράνης Χρήστος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Καπλαντζής Βαγγέλης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Επιτροπάκης Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μπουλινάκης Κυριάκος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών ο κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος.

