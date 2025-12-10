ΣΥΡΙΖΑ: Εν μέσω περιδίνησης για «Παλλάς» και «Αυγή», συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα με επίσημη ατζέντα τον Προϋπολογισμό

Ο προϋπολογισμός του 2026 εν όψει της συζήτησης που ξεκινά στη Βουλή την Παρασκευή, βρίσκεται στην επίσημη ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που θα γίνει το μεσημέρι. Ωστόσο η συνεδρίαση έρχεται μία εβδομάδα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς που έφερε μεγάλη αμηχανία και εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός εκεί, μεταξύ άλλων περί «ιδιοτέλειας» και προσχηματικών και όψιμων προοδευτικών «συγκολλήσεων». Στον απόηχο του Παλλάς, άλλωστε, «έσκασε» η κρίση με το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής που οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή της.

Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, βουλευτές να θέσουν κάποιο θέμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αναλόγως και με την πλευρά στην οποία ανήκουν.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσουν με ανοιχτή ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος πιθανότατα θα επαναλάβει τη γραμμή για ενωτική προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη, με ένα κοινό ψηφοδέλτιο με όλους, που θα περιλαμβάνει δηλαδή και τον Αλέξη Τσίπρα, και όχι το αντίθετο όπως άφηνε να εννοηθεί το πρωτοσέλιδο της Αυγής, με το «βίοι παράλληλοι».

Πιο κρίσιμη πάντως είναι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, που είναι και το όργανο το οποίο μπορεί να λάβει αποφάσεις για τη στρατηγική και την τακτική του κόμματος. Η συνεδρίαση της ΠΓ αναμένεται να γίνει την άλλη εβδομάδα, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή. Η ηγεσία ευελπιστεί πως έως τότε θα έχει καταλαγιάσει το κλίμα σε σχέση με όλες τις τελευταίες εξελίξεις αλλά μάλλον είναι δύσκολο να αποφευχθεί η συζήτηση για Τσίπρα, και να εκφραστούν οι αντιτιθέμενες απόψεις, από την μία εκείνων που ασκούν κριτική στον πρώην πρωθυπουργό (πχ Πολάκης) και από την άλλη στελεχών όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος «αδειάζει» τη γραμμή των προοδευτικών συνεργασιών και ζητά να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε αυτή την κατεύθυνση.

Χτες, τη δική του απάντηση για το πρωτοσέλιδο της Αυγής έδωσε ο παραιτηθείς διευθυντής Σπύρος Σουρμελίδης, λέγοντας πως δεν του ζητήθηκε παραίτηση από τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά την υπέβαλλε ο ίδιος, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει δυσαρμονία, ενώ υπερασπίστηκε το πρωτοσέλιδο ως «δημοσιογραφική αποτύπωση» του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται μετά το «Παλλάς». «Δεν άδειασα κανέναν, ούτε με άδειασε κανείς», είπε μεταξύ άλλων.

Στο μεταξύ, στο θέμα των συνεργασιών, με όλους τους προοδευτικούς σχηματισμούς, επέμεινε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας σε εκπομπή το βράδυ της Δευτέρας. Επανέλαβε ότι διαφωνεί με μια άδικη και ισοπεδωτική κριτική ότι για την κατάσταση στην αντιπολίτευση φταίνε όλοι ή φταίνε το ίδιο, από εκεί και πέρα σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά εδώ κι έναν χρόνο για τις συνεργασίες, η ομιλία Τσίπρα (περί ριζικής ανασύνθεσης) άνοιξε μια σοβαρή συζήτηση, επομένως «μέσα από πολιτικές και συντεταγμένες διαδικασίες οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να τα βρουν». Διαφορετικά, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου (και προς την πλευρά Τσίπρα) να καταλήξουν «να ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, σε χαμηλά διψήφια ποσοστά, δύο ή ακόμα και τρία κόμματα γιατί βλέπουμε και την Ελληνική Λύση σε διψήφια ποσοστά». «Αυτό» είπε, «δεν θα είναι λύση», αντιθέτως, «θα έχουμε μια επανάληψη των συσχετισμών που είχαμε στις ευρωεκλογές του 2024» οπότε μοιραία θα ξανανοίξει η συζήτηση των συνεργασιών που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2024.

