Αγρότες: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις καταβολές των επιδοτήσεων – Κάλεσμα από Μαρινάκη για ορισμό αντιπροσωπείας και συνάντηση ακόμα και με τον Μητσοτάκη

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα των πληρωμών στους αγρότες και την εξέλιξή της εν λόγω διαδικασίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, οι οποίοι και ενημέρωσαν τον Κ. Μητσοτάκη για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Η σύσκεψη αυτή εντάσσεται στο νέο πλαίσιο αντιμετώπισης των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την κυβέρνηση να τους καλεί να ορίσουν αντιπροσωπεία η οποία θα συναντηθεί ακόμα και με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να συζητήσει τα αιτήματα του κλάδου.

Μιλώντας στο Action24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «απευθύνω μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κ. Τσιάρας είχε τονίσει ότι «η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων είναι απολύτως συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, γι’ αυτό και προσπαθούμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλιώς δεν θα είχε νόημα να συζητάμε, προσπάθησε να εξηγήσει και πρόσθεσε: Η προσπάθεια εξυγίανσης προφανώς δημιούργησε ανάγκη να υιοθετήσουμε μοντέλο που δεν είχαμε πριν και εκεί οφείλονται οι καθυστερήσεις».

«Από τις αρχές Οκτωβρίου είχαμε προαναγγείλει ότι η βασική ενίσχυση θα πληρωθεί τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι άλλες πληρωμές, αλλά το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είπε και τόνισε πως φέτος οι αγρότες θα πάρουν 3,7 δισ. ευρώ», συμπλήρωσε, ενώ επανέλαβε ότι οι αγρότες «και σήμερα μπορούν να έρθουν και αύριο, όμως έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα, διότι οι συνέπειες είναι ήδη σημαντικές».

