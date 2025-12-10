Αγρότες: «Ορίστε αντιπροσωπεία και ελάτε για διάλογο σε υψηλό επίπεδο», λέει ο Μαρινάκης (Video)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό άφησε υπό προϋποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Action24, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «απευθύνω μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Ο ίδιος διευρίνησε ότι μόλις γίνει γνωστό ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες, θα ξεκαθαριστεί και αν η συνάντηση θα γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι «όπως έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και για εμάς ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ και για σειρά αιτημάτων που έχουμε ικανοποιήσει που για δεκαετίες έμεναν στο ράφι και στα λόγια από κυβερνήσεις αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση, που μέχρι σήμερα δεν έχουμε και συγκεκριμένα -όχι μαξιμαλιστικά, αιτήματα».

«Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες αλλά σε κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη, όσα περισσότερα αντέχει η οικονομία μας. Δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω από αυτά τα οποία μπορεί ή τάζει, ακόμα χειρότερα, παραπάνω από αυτά που αντέχει η οικονομία μας για να γίνει πρόσκαιρα ευχάριστη και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές, όπως έγινε πάρα πολλές φορές το παρελθόν, ειδικά τη δεκαετία του ’80», τόνισε ο Π. Μαρινάκης.

