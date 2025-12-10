search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 10:13

Αγρότες: «Ορίστε αντιπροσωπεία και ελάτε για διάλογο σε υψηλό επίπεδο», λέει ο Μαρινάκης (Video)

10.12.2025 10:13
marinakis-3434

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό άφησε υπό προϋποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο Action24, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «απευθύνω μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Ο ίδιος διευρίνησε ότι μόλις γίνει γνωστό ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες, θα ξεκαθαριστεί και αν η συνάντηση θα γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι «όπως έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και για εμάς ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ και για σειρά αιτημάτων που έχουμε ικανοποιήσει που για δεκαετίες έμεναν στο ράφι και στα λόγια από κυβερνήσεις αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση, που μέχρι σήμερα δεν έχουμε και συγκεκριμένα -όχι μαξιμαλιστικά, αιτήματα».

«Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες, όχι μόνο στους αγρότες αλλά σε κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη, όσα περισσότερα αντέχει η οικονομία μας. Δεν είναι η κυβέρνηση που δίνει παραπάνω από αυτά τα οποία μπορεί ή τάζει, ακόμα χειρότερα, παραπάνω από αυτά που αντέχει η οικονομία μας για να γίνει πρόσκαιρα ευχάριστη και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές, όπως έγινε πάρα πολλές φορές το παρελθόν, ειδικά τη δεκαετία του ’80», τόνισε ο Π. Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Το νέο δόγμα Τραμπ, η Ευρώπη σε μετάβαση και η ελληνική πρόκληση

ΔΣΑ: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα – «Κόλαφος» από τους δικηγόρους

ΣΥΡΙΖΑ: Εν μέσω περιδίνησης για «Παλλάς» και «Αυγή», συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα με επίσημη ατζέντα τον Προϋπολογισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:46
nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision σε κρίση: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

1 / 3