Λωρίδα της Γάζας: Έτοιμη η Ελλάδα να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης

Την αμεσότερη εμπλοκή της Ελλάδας στην προσπάθεια οριστικής ειρήνευσης και ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας προανήγγειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ντόχα του Κατάρ, όπου μίλησε στο «Doha Forum».

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «οραματιζόμαστε το Ισραήλ να ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στους Παλαιστίνιους. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Έχουμε μια μοναδική στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι από τα λίγα κράτη που διατηρεί στενές, αδελφικές σχέσεις με όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής. Επομένως, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης».

Η αναφορά του στις δυνάμεις σταθεροποίησης αφορά στη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει την εγκατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας πολυεθνικής δύναμης η οποία θα έχει «αστυνομικό» ρόλο, χωρίς, ωστόσο, αυτός να έχει καθοριστεί επακριβώς, ενώ αντιρρήσεις υπάρχουν και για τις χώρες που θα συμμετάσχουν στη δύναμη αυτή, καθώς το Ισραήλ δεν θέλει ούτε να ακούει για το ενδεχόμενο παρουσίας Τούρκων στρατιωτών στη Γάζα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία αυτής της πολυεθνικής δύναμης.

Εν πάση περιπτώσει, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η Ελλάδα – ακριβώς λόγω των στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει και με το Ισραήλ, αλλά και με την Παλαιστινιακή Αρχή – μπορεί και πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στην ομαλοποίηση της κατάστασης στη Γάζα. Σημειώνεται ότι η Αθήνα εκτιμά ότι η δύναμη αυτή θα πρέπει, σε συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, εκτός από σταθεροποιητικό ρόλο, να προχωρήσει στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας, η οποία θα κληθεί να αναλάβει δράση όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται οι χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο του Τραμπ – προεξαρχουσών των ΗΠΑ, Ισραήλ, Αιγύπτου και Κατάρ – να συναντηθούν και να συζητήσουν το επιχειρησιακό κομμάτι της δεύτερης φάσης του σχεδίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει στις αρχές του 2026 να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος της Γάζας. Από την πλευρά της η Αθήνα καθιστά σαφές ότι θα επιδιώξει όσο το δυνατόν πιο ενεργό ρόλο – χωρίς, μάλιστα, να ασχολείται με το τι επιδιώκει η Τουρκία.

