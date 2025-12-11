Eurogroup: Αμφίρροπη μάχη Πιερρακάκη – φαν Πέτεγκεμ με πολλές «ουρές» για την Ευρωζώνη

Λίγες ώρες πριν οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κληθούν να ψηφίσουν για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, του συμβουλίου των υπουργών των χωρών του κοινού νομίσματος, όλα τα στοιχεία μιλούν για μια αμφίρροπη μάχη.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Βέλγος ομόλογός του, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, διεκδικούν το κουδουνάκι που παραδοσιακά χτυπά ο πρόεδρος της ευρω-ομάδας πριν από την κάθε συνεδρίασή της και τα προγνωστικά μοιάζουν εντελώς ασαφή: σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της ΕΕ που επικαλείται το Euroactiv, τόσο ο Βέλγος όσο και ο Έλληνας πολιτικός φέρονται να έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του συνυποψήφιού τους, που ο άλλος θα μπορούσε να… αποσυρθεί από την ψηφοφορία.

Από την άλλη πλευρά, το Bloomberg μοιάζει να δίνει πλεονέκτημα στον φαν Πέτεγκεμ, γράφοντας ότι εκτιμά ότι μπορεί, θεωρητικά, το φαβορί να είναι ο Βέλγος, ωστόσο η υποψηφιότητα Πιερρακάκη σηματοδοτεί το μεγάλο άλμα που πέτυχε η Ελλάδα και η οικονομία της τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι το αφήγημα της μεγάλης επιστροφής που προβάλλει η Αθήνα, έπειτα από χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι ένα πλεονέκτημα στο οποίο ο φαν Πέτεγκεμ δεν μπορεί να αντιστοιχήσει κάτι παρόμοιο.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Βέλγος μάλλον θα συγκεντρώσει τις ψήφους των δημοσιονομικά συντηρητικών κεντροευρωπαϊκών και «βόρειων» χωρών (Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σλοβακία), ενώ ο Πιερρακάκης διεκδικεί την ψήφο του «νότου» (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Σλοβενία, Μάλτα). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις της, ωστόσο, ο Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, Ρολάν Λεσκύρ, στο Παρίσι. Κρίσιμο ρόλο αναμένεται να παίξουν οι ψήφοι των «Βαλτικών» (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), καθώς και οι δύο «μικροί», Κροατία και Λουξεμβούργο.

Στην ουσία, η ψηφοφορία θα κριθεί κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, αλλά και στο «μήνυμα» που οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης θα θελήσουν να στείλουν: ο φαν Πέτεγκεμ, πιο έμπειρος στα περί του Eurogroup εκφράζει την γραμμή της «σταθερότητας», ενώ ο Πιερρακάκης θεωρείται ως πιο «μεταρρυθμιστής», δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και στις δυνατότητες που μπορεί να δώσει το ψηφιακό ευρώ. Ορισμένοι διπλωμάτες δίνουν πόντους στον φαν Πέτεγκεμ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε όταν το Βέλγιο είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, ενώ άλλοι υπογραμμίζουν το έργο του Πιερρακάκη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και το πλεόνασμα που σταθερά παρουσιάζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνουν, δε, αναλυτές, ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup δεν είναι διακοσμητικός: αντιθέτως, καλείται για τα επόμενα δυόμιση χρόνια να διαμορφώσει το πολιτικό όραμα της ευρω-ομάδας και να καθοδηγήσει τη δουλειά του συμβουλίου, σε μια περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία επικρατεί τεράστια ρευστότητα, τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ανάγκης επανεξοπλισμού της Ευρώπης, όσο και λόγω της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα αφορά στην – κάθετα και επίμονα αρνητική – στάση του Βελγίου έναντι των προσπαθειών της ΕΕ να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία. Εκτιμάται, δηλαδή, ότι ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να στηρίξουν Πιερρακάκη ως… αντίποινα για την άρνηση του Βελγίου να δεχθεί τις προτάσεις της Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να βρεθεί υπόλογο έναντι νομικών και οικονομικών αξιώσεων της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Ελλάδα να αποσυρθεί από τη Eurovision για το 2026

«Σκοτωμός» Ταχιάου με Ζωή: «Δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις, χωρίς συνέπειες…» – Στα δικαστήρια η συνέχεια

Τάκης Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας – Η Ελλάδα αναπτύσσεται ως διαμετακομιστικός κόμβος