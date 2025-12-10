search
10.12.2025 22:33

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Ελλάδα να αποσυρθεί από τη Eurovision για το 2026

10.12.2025 22:33
Την απόσυρση της Ελλάδας από την συμμετοχή στη Eurovision για το 2026, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης – Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία – αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση».

«Η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

