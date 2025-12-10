search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 22:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

10.12.2025 21:33

«Σκοτωμός» Ταχιάου με Ζωή: «Δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις, χωρίς συνέπειες…» – Στα δικαστήρια η συνέχεια

10.12.2025 21:33
taxiaos zoi

Σε κατά μέτωπο σύγκρουση ήρθαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ταχιάος στη Βουλή με τον υφυπουργό Υποδομών να προειδοποιεί ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η πρόεδρος μάλιστα, της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε ανοιχτά τα κόμματα να συνεργαστούν για την ανατροπή της κυβέρνησης. 

Αφορμή για την άγρια κόντρα υπήρξε η αναφορά της, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε «κακοποιά στοιχεία» με τον Νίκο Ταχιάο να της ζητά διευκρινίσεις. «Υπαινίχθηκε ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Την περασμένη εβδομάδα με αποκάλεσε ακραία σεξιστή. Σκέφτομαι σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε», είπε με την κ. Κωνσταντοπούλου να μην παίρνει λέξη πίσω, προκαλώντας τον να καταθέσει μήνυση εις βάρος της.

«Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιμένει: «Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;».

Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα της με τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα άδεια έδρανα.  Ο κ. Γιαννούλης της καταλόγισε «συμπλεγματική και ανερμάτιστη ισοπέδωση των πάντων» και για «διαγκωνισμό με το υποδεκάμετρο για το ποιος εκφράζει καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών». Όπως μάλιστα, είπε: «Ο εχθρός δεν είναι στα αριστερά σας, αλλά στα δεξιά σας».

«Θέλετε κύριοι να τους ρίξουμε; Στην αντιπολίτευση μιλάω! Εγώ θέλω και σας προσκαλώ να το κάνουμε και να μην τους αφήνουμε να ποδοπατάνε τον κόσμο!», είπε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

«Μας κοροϊδεύετε»: Εξαγριωμένοι οι βουλευτές ΝΔ στην ενημέρωση Τσιάρα για τους αγρότες – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα»

Επίθεση Τσουκαλά στην κυβέρνηση για το αγροτικό: «Ανίκανοι και χωρίς σχέδιο επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa-airport
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

probata
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα μείνει πρόβατο στην Ελλάδα», προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας – Τι συμβαίνει τελικά με τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου;

pedro sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

mystakidis metagrafes paok – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μαρτυριάρικο χαρτάκι που… πρόδωσε τις μεταγραφές του Μυστακίδη

pagoni 7765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μέλι στάζει» η Παγώνη για τον Άδωνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 22:28
usa-airport
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

probata
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα μείνει πρόβατο στην Ελλάδα», προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας – Τι συμβαίνει τελικά με τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου;

pedro sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

1 / 3