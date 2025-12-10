«Σκοτωμός» Ταχιάου με Ζωή: «Δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις, χωρίς συνέπειες…» – Στα δικαστήρια η συνέχεια

Σε κατά μέτωπο σύγκρουση ήρθαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ταχιάος στη Βουλή με τον υφυπουργό Υποδομών να προειδοποιεί ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η πρόεδρος μάλιστα, της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε ανοιχτά τα κόμματα να συνεργαστούν για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Αφορμή για την άγρια κόντρα υπήρξε η αναφορά της, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε «κακοποιά στοιχεία» με τον Νίκο Ταχιάο να της ζητά διευκρινίσεις. «Υπαινίχθηκε ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Την περασμένη εβδομάδα με αποκάλεσε ακραία σεξιστή. Σκέφτομαι σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε», είπε με την κ. Κωνσταντοπούλου να μην παίρνει λέξη πίσω, προκαλώντας τον να καταθέσει μήνυση εις βάρος της.

«Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιμένει: «Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;».

Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα της με τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα άδεια έδρανα. Ο κ. Γιαννούλης της καταλόγισε «συμπλεγματική και ανερμάτιστη ισοπέδωση των πάντων» και για «διαγκωνισμό με το υποδεκάμετρο για το ποιος εκφράζει καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών». Όπως μάλιστα, είπε: «Ο εχθρός δεν είναι στα αριστερά σας, αλλά στα δεξιά σας».

«Θέλετε κύριοι να τους ρίξουμε; Στην αντιπολίτευση μιλάω! Εγώ θέλω και σας προσκαλώ να το κάνουμε και να μην τους αφήνουμε να ποδοπατάνε τον κόσμο!», είπε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

«Μας κοροϊδεύετε»: Εξαγριωμένοι οι βουλευτές ΝΔ στην ενημέρωση Τσιάρα για τους αγρότες – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα»

Επίθεση Τσουκαλά στην κυβέρνηση για το αγροτικό: «Ανίκανοι και χωρίς σχέδιο επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό»